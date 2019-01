Astfel, au fost 98 de solicitari in Bucuresti, din care 79 au fost din cauza unor copaci cazuti, si 17 solicitari in Ilfov, din care 11 pentru copaci cazuti.Din datele preliminare rezulta ca au fost avariate 49 de autoturisme, din cauza caderii copacilor si stalpilor de electricitate, fara a exista persoane ranite.Astfel, pompierii au intervenit pe strada Dimitrie Pompeiu dupa ce un tramvai a fost prins intre doi copaci cazuti, dar si la gura de metrou Stefan cel Mare, unde accesul era blocat tot de un copac cazut.Foto: ISU/Bucuresti/IlfovMunicipiul Bucuresti si judetele Ialomita, Arges, Prahova, Giurgiu, Dambovita, Teleorman, Ilfov si Calarasi s-au aflat sub cod portocaliu de polei, pana sambata, la ora 3.00. Meteorologii au anuntat "depuneri semnificative".Citeste si: Romania inghetata: Un nou cod de polei inchide drumurile si tine avioanele la sol. Mii de oameni sunt in bezna ...citeste mai departe despre " Urmarile codului portocaliu din Bucuresti: Copaci si stalpi cazuti, 49 de masini avariate (Foto) " pe Ziare.com