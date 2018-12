USR a depus, in instanta, actiunea pentru desfiintarea companiilor municipale: Firea ar trebui sa plateasca toate sumele risipite

"USR Bucuresti a depus astazi actiunea in instanta pentru desfiintarea companiilor municipale lansate anul trecut de Gabriela Firea. In urma cu trei saptamani, Curtea de Apel a decis anularea definitiva a tuturor hotararilor de infiintare a celor 20 de companii municipale.In urma acestei decizii, consilierii municipali USR au depus un proiect de hotarare pentru dizolvarea si lichidarea companiilor. Intrucat proiectul propus nu a fost trecut pe ordinea de zi a sedintei CGMB, consilierii USR Bucuresti au depus la Tribunalul Bucuresti actiunea pentru desfiintarea companiilor", informeaza filiala Bucuresti a Uniunii Salvati Romania, prin intermediul unui comunicat.Presedintele USR Bucuresti, Roxana Wring, a precizat ca varianta hotararii de consiliu ar fi mai rapida, "fara sa produca noi pagube pentru bucuresteni"."Gabriela Firea are doua variante. Varianta hotararii de consiliu, care este mai rapida si rezolva problema companiilor fara sa produca noi pagube pentru bucuresteni. Sau varianta instantei. Se pare ca Gabriela Firea a ales. Nu vrea sa puna in aplicare decizia Curtii de Apel. Asa ca o vom obliga, tot pe calea instantei", a precizat ea.Ana Ciceala, consilier municipal, a mentionat ca documentatia depusa de USR in instanta pentru desfiintarea celor 20 de companii municipale are 14.794 de pagini."Am depus la instanta nu doar decizia Curtii de Apel, ci si toate documentele din care reiese ca aceste companii nu pot exista si nu pot functiona din punct de vedere legal. Facem demersurile ca epopeea companiilor sa se termine cat mai repede. Pentru ca banii bucurestenilor sa se intoarca la bugetul Capitalei si, nu in ultimul rand, pentru ca cineva sa plateasca.Din punctul nostru de vedere, Gabriela Firea este singurul vinovat si cel care ar trebui sa plateasca din buzunarul propriu toate sumele risipite deja de companiile pe care le-a infiintat", a precizat consilierul municipal USR.Vezi si:PNL a depus, in instanta, cererea de dizolvare a companiilor municipale: Din banii blocati astfel, puteam face autostrazi si spitaleRoxana Wring o acuza pe Firea ca minte: In spatele USR nu se afla niciun interes ocult. Daca are probe, sa mearga la ParchetFirea: Urdareanu este in spatele atacurilor asupra compani ...citeste mai departe despre " USR a depus, in instanta, actiunea pentru desfiintarea companiilor municipale: Firea ar trebui sa plateasca toate sumele risipite " pe Ziare.com