USR acuza ca divizarea companiei Energetica s-a facut ilegal, cu votul unui consilier PSD aflat intr-un conflict de interese flagrant

Miscarea a avut loc in sedinta de marti a Consiliului General al Capitalei, cu scopul de a transforma compania Energetica, a carei infiintare a fost declarata ilegala de Tribunalul Bucuresti, in alte doua companii mai mici, dar care sa poata pretinde ca sunt infiintate legal si care sa imparta un buget de 300 de milioane de euro.Semnalul de alarma a fost tras de Ana Ciceala, Consilier General din partea USR in Consiliul General al Municipiului Bucuresti."Hotararea privind legalizarea companiei Energetica, cea declarata ca infiintata ilegal, cu miza de 300 milioane de EUR la sifonat si infiintarea a doua alte companii rezultate din divizarea Energetica a fost luata in sedinta de marti fara votul valid al majoritatii de doua treimi necesare.Asta deoarece unul dintre consilierii care au votat marti aceasta noua mizerie ilegala, Mircea Ardeleanu, si-a votat si fiica in Consiliul de Administratie al uneia dintre companiile noi, care urmau sa iasa din divizare, Energetica Servicii S.A.Conflictul acesta de interese este reglementat de lege. Analizez acum impreuna cu echipa juridica a USR Bucuresti actiunea de anulare in instanta a acestei hotarari, cu acest nou argument, pe langa faptul ca nu se putea legaliza o hotarare neclarata nula de instanta.Voturile au fost la limita, 37 din 37 necesare, un vot din ele fiind al lui Mircea Ardeleanu", informeaza Ana Ciceala.Consilierul PSD Mircea Ardeleanu a devenit cunoscut dupa ce l-a amenintat cu bataia pe consilierul PNL Ciprian Ciucu, in 2017, intr-o sedinta a Consiliului General.Curtea de Apel Bucuresti a decis, pe 22 noiembrie 2018, definitiv, anularea tuturor hotararilor de infiintare a celor 22 de companii municipale, proiect promovat de primarul Gabriela Firea, in martie 2017."Solutia este definitiva si vine la capatul unui proces initiat de USR Bucuresti, Roxana Wring si de mine in anul 2017", scria consilierul municipal USR Ana Ciceala, la vremea respectiva.Aceasta spune ca exista riscul ca aceste societati comerciale sa devina "22 de 'tel-drumuri' nu mai mici, ci chiar mai mari decat cunoscuta companie din Teleorman".Mai mult, Partidul National Liberal (PNL) a inaintat ulterior la Trib ...citeste mai departe despre " USR acuza ca divizarea companiei Energetica s-a facut ilegal, cu votul unui consilier PSD aflat intr-un conflict de interese flagrant " pe Ziare.com