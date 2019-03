Intr-o postare pe Facebook , aceasta reaminteste ca respectivele companii "au fost declarate ilegale de catre Curtea de Apel Bucuresti" si, in plus, "au primit un ajutor incorect pe bani publici".Concret, Roxana Wring afirma ca respectivele companii:"1. Au primit imprumuturi fara dobanda si fara garantii.2. Au beneficiat de majorari de capital social din bani publici.3. Au primit contracte si lucrari prin incredintare directa.""Cele 22 de companii municipale au primit din bugetul Capitalei peste 600 de milioane de euro, bani pe care i-au folosit pentru sedii, salarii, autoturisme si cheltuieli de functionare.In plus fata de aceste sume, companiile au primit si contracte in conditii necompetitive pentru bugetul public. Mai precis, serviciile au fost fie supra-evaluate, fie de slaba calitate, iar singurul motiv pentru care s-au incredintat contractele a fost pentru a justifica existenta acestor companii", afirma Roxana Wring.Mai mult, aceasta critica faptul ca dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a decis ca respectivele companii au fost infiintate ilegal "Gabriela Firea nu a facut absolut nimic pentru a pune in aplicare decizia instantei"."Dimpotriva, companiile toaca bani nestingherite si dau salarii nemeritate unor cohorte de clienti politici ai Gabrielei Firea si ai PSD", sustine presedintele USR Bucuresti.Citeste mai multe despre:Decizie majora obtinuta de USR in instanta: Cele 22 de companii municipale infiintate de Firea, declarate ilegaleUSR a depus, in instanta, actiunea pentru desfiintarea companiilor municipale: Firea ar trebui sa plateasca toate sumele risipitePe banii si nervii nostri, Firea se cearta cu prefectul pentru companiile ilegale de la Primarie. Cui foloseste?Angajari fictive la o companie infiintata de Firea? Primaria sustine ca respectivii nu au program fix si activitate normataC.B. ...citeste mai departe despre " USR Bucuresti a sesizat Comisia Europeana: Firea a acordat ajutor de stat ilegal companiilor municipale ilegale " pe Ziare.com