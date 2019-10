USR Bucuresti pune mai multe conditii pentru a vota vinieta "Oxigen" dorita de Firea - tarife modificate si restrictii in utilizarea banilor

Potrivit USR Bucuresti, consilierii municipali ai formatiunii vor propune mai multe amendamente pentru imbunatatirea proiectului "Oxigen", prezentat de Gabriela Firea, primarul Capitalei."Amendamentele vor viza, printre altele: modificarea grilei tarifare astfel incat plata sa se faca in functie de numarul de zile in care masina este utilizata propriu-zis, infiintarea de benzi unice in Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului (ZACA) si respectarea lor, exceptarea parcarilor tip park&ride de la zonele unde taxa este obligatorie, utilizarea fondurilor colectate prin taxa exclusiv pentru lucrari, investitii si proiecte din domeniul protectiei mediului care contribuie direct sau indirect la imbunatatirea conditiilor de transport si a calitatii aerului, informarea constanta a publicului cu privire la nivelul de poluare si informarea cu privire la rezultatele aplicarii acestei taxe la 6 luni de la introducerea ei", au scris, pe Facebook , reprezentantii USR Bucuresti.Daca aceste amendamente vor fi acceptate, consilierii municipali USR Bucuresti anunta ca vor vota proiectul de hotarare.Primarul general, Gabriela Firea, a declarat ca ar trebui ca in sedinta Consiliului General al municipiului Bucuresti (CNMB) sa fie votat in unanimitate proiectul care prevede vinieta Oxigen, dar se asteapta ca PNL si USR sa voteze impotriva acestui proiect initiat de ea."In primul rand ne dorim ca Bucurestiul sa fie un oras prietenos cu mediul in care sa avem grija de sanatatea oamenilor, in special a tinerei generatii, pentru ca tinerii si copiii sunt cei mai afectati, ei merg in parcuri, se plimba si respira un aer poluat, din pacate, si atunci orice masura este importanta, atat venita din partea Guvernului, prin Ministerul Mediului, cat si din partea Primariei Generale. Acesta este obiectivul nostru. Daca vom avea majoritate? Normal ar trebui sa fie unanimitate, pentru un astfel de proiect, care inseamna, de fapt, viata cetatenilor. Eu asa m-as astepta, sa nu politizam un astfel de subiect si anume viata cetatenilor. Dar, asa cum se intampla de fiecare data, ma astept ca USR si PNL sa voteze impotriva, nu doar a proiectului, ci impotriva bucurestenilor, doar pentru ca ace ...citeste mai departe despre " USR Bucuresti pune mai multe conditii pentru a vota vinieta "Oxigen" dorita de Firea - tarife modificate si restrictii in utilizarea banilor " pe Ziare.com