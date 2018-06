Potrivit liderului USR, la protestul de miercuri, din Piata Victoriei, cei doi "au transformat Jandarmeria Romana in bratul armat al lui Liviu Dragnea"."USR cere ferm si explicit demisia dnei Carmen Dan, ministrul de Interne, si al sefului Jandarmeriei Romane, dl. Sebastian Cucos, pentru ca cei doi au transformat de ieri Jandarmeria Romana in bratul armat al lui Liviu Dragnea. Este inadmisibil pentru un stat european ca Jandarmeria sa se comporte ca inainte de anii 90 si sa devina un instrument care actioneaza la comanda unui partid politic", a declarat presedintele USR, Dan Barna.El a mai spus ca la protestul de miercuri a fost o "demonstratie de forta a statului politienesc in care PSD incearca sa transforme Romania".Jandarmeria Capitalei a anuntat, miercuri seara, ca sase protestatari, care au blocat traficul pe bulevardul Aviatorilor din zona Pietei Victoria, au fost ridicati si dusi la politie pentru audieri. Anterior, alti doi manifestanti au fost amendati cu 4.500 de lei.Printre protestatarii ridicati de jandarmi, miercuri seara, in timpul manifestatiei din Piata Victoriei se numara si un jurnalist german, Paul Arne Wagner.Aproximativ doua mii de oameni au protestat in fata sediului Executivului, nemultumiti de adoptarea modificarilor la Codul de procedura penala. Au existat si incidente. Zeci de protestatari s-au asezat pe carosabil, in semn de protest, si s-au imbrancit cu fortele de ordine. Traficul a fost partial blocat in zona.Citeste si:Un membru USR a fost incatusat de jandarmi la protestul de miercuri searaMihai Sora spune ca a fost bruscat de jandarmi la protestul de miercuri seara: Le este frica de noiIordache, despre protestul din Piata Victoriei: Jandarmii si-au facut datoria. Trebuie sa facem legea si mai dura ...citeste mai departe despre " USR cere demisia ministrului de Interne si sefului Jandarmeriei Romane: Au transformat Jandarmeria in bratul armat al lui Dragnea " pe Ziare.com