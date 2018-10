USR face inventarul pagubelor produse de Gabriela Firea la Primaria Capitalei

Filiala Sectorului 5 a partidului Uniunea Salvati Romania (USR) a facut analiza rectificarii si a executiei bugetare la nivelul PMB, avand in vedere proiectele de pe ordinea de zi a CGMB de joi, 18 octombrie.Intr-o postare publicata de USR Sector 5 pe Facebook se atrage atentia ca multi bani se duc pe functionarea administratiei, in timp ce la rubrica investitii se taie constant."STB (RATB) si RADET consuma impreuna 25% din bugetul Capitalei. Cele doua au cele mai mari subventii din istorie, dar banii nu au mers catre investitii, ci catre cheltuieli.Se taie 76 de milioane de la reabilitari si modernizari retele. Asta in conditiile in care anul trecut in noiembrie s-au taiat, de asemenea, tot 70 de milioane de la investitii. Nu e de mirare ca 28% din caldura care intra pe tevile RADET ajunge efectiv in pamant", noteaza sursa citata.De asemenea, USR subliniaza ca bani vor fi taiati si de la STB, fosta RATB, de la strazi, constructia de rampe pentru persoanele cu dizabilitati. In schimb, Primaria va achizitiona 45 de autoturisme, 6 utilaje de topit zapada, dar si un sistem de management de documente."Se taie 115 milioane lei de la STB (RATB) si 137 milioane lei de la strazi (mai precis, de la Pasajul Ciurel, Soseaua Pantelimon, Soseaua Fabrica de Glucoza).Primaria cumpara 45 de autoturisme (7,5 milioane lei) si 6 utilaje de topit zapada (8,5 milioane lei).Se taie 2,5 milioane de lei de la constructia de rampe pentru persoanele cu handicap.Se taie 47 de milioane de lei si de la Administratia Spitalelor (cei mai multi de la cheltuieli de personal).Primaria cumpara un sistem de management de documentelor si fluxurilor de lucru cu aproape 3 milioane de lei. Dar si un mixer audio de 30.000 lei si un expresor de 10.000.De la protectia mediului se taie 40 de milioane de lei (din care 12 erau alocate pentru piste de biciclete) ", adauga USR.In plus, formatiunea atrage atentia ca doua treimi din bugetul Capitalei merg catre cele 22 de companii municipale si catre subventiile pentru STB si RADET."Din ce ramane se plateste un aparat administrativ nefunctional, se achita cheltuielile de functionare si nu prea mai ramane nimic", conchide USR Sector 5.Puteti citi integral analiza aici.A.D. ...citeste mai departe despre " USR face inventarul pagubelor produse de Gabriela Firea la Primaria Capitalei " pe Ziare.com