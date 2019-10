USR propune mai multe modificari in functionarea asociatiilor de bloc - ce obligatii ar urma sa aiba administratorii, dar si proprietarii

"Asociatiile de proprietari sunt entitati private autonome care functioneaza independent", prevede proiectul legislativ.Initiatorii subliniaza in expunerea de motive ca prin actuala lege s-ar putea considera ca asociatiile de proprietari sunt in subordinea sau sub controlul autoritatilor locale."Un exemplu in acest caz ar fi controlul efectuat de catre primarii; asociatiile de proprietari au organe proprii de control, pot solicita expertize contabile, dar mai ales pot fi controlate de catre organe de control abilitate prin legi speciale, precum ANAF, ISU etc. Prin urmare, controlul efectuat de catre primarii nu este necesar", se arata in expunerea de motive.O alta modificare adusa Legii nr. 196/2018 privind infiintarea organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor se refera la eliminarea obligatiei administratorilor de a obtine atestat de la primarie.Totodata, in scopul intretinerii cladirilor, asociatiile de proprietari vor putea incheia contracte cu structuri asociative ale asociatiei de proprietari.In varianta actuala de lege a fost omis consumul de gaz la comun din lista cheltuielilor repartizate dupa numarul de persoane, astfel ca e necesara introducerea acestei mentiuni.O alta prevedere a initiativei se refera la proprietari, respectiv acestia nu vor avea acces la anumite documente ale asociatiei care cuprind date cu caracter personal.Proprietarii vor avea obligatia sa notifice presedintele privind orice schimbare intervenita in privinta celor care locuiesc, inclusiv chiriasii.Potrivit proiectului legislativ, in cazul daunelor, proprietarii pot mandata alte persoane sa-i reprezinte in fata tertilor, iar in cazul urgentelor privind inundatiile, proprietarii vor fi obligati sa permita accesul in locuinta fara previzul emis de 5 zile.Persoanele care au datorii la asociatie nu vor mai putea fi alese sau numite in functii de conducere, administratie sau control.Se elimina, totodata, plafonul de casa de 1.000 de lei pentru pastrarea bunurilor in casierie."Beneficiarii acestor modificari vor fi miile de asociatii de locatari din tara. Aceste modificari au fost facute la propunerea acestora, prin situatiile intaln ...citeste mai departe despre " USR propune mai multe modificari in functionarea asociatiilor de bloc - ce obligatii ar urma sa aiba administratorii, dar si proprietarii " pe Ziare.com