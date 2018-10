USR si PNL sesizeaza Avocatul Poporului pe Ordonanta Toader, dar Ciorbea e in concediu

Surse din presa transmit ca Ciorbea va sta in concediu doua saptamani.Magda Stefanescu, unul dintre adjunctii lui Ciorbea, este cea care il inlocuieste in aceasta perioada, ne-au mai spus reprezentantii Avocatului Poporului.Pe de alta parte, parlamentarii USR au anuntat ca, desi Avocatul Poporului a intrat in concediu, vor merge miercuri la sediul institutiei pentru a depune o sesizare in care cer sa fie atacata la CCR Ordonanta Toader."Este esential sa oprim aceasta ordonanta. Ea nu trebuie sa isi produca efectiv efectele. Exista cai procedurale pentru a ajunge la acest obiectiv. Una dintre ele este sa il determinam pe Avocatul Poporului care este singurul in momentul actual ce poate invoca o exceptie de neconstitutionalitate sa faca acest demers.De asemenea, mai exista si alte modalitati. Exista posibilitatea ca presedintele CSM sa sesizeze CCR cu un conflict juridic de natura constitutionala intre puterea executiva si autoritatea judecatoreasca. Aceasta posibilitate o are si presedintele Romaniei. Am identificat foarte multe motive de neconstitutionalitate.Noi, dupa sedinta de plen, vom merge toti parlamentarii USR la Avocatul Poporului si ii vom depune o sesizare in care ii vom prezenta motivele de neconstitutionalitate. Trebuie sa existe cineva care sa ii tina locul. Avocatul Poporului este o institutie", a sustinut deputatul USR Stelian Ion.Si Partidul National Liberal va depune miercuri, la ora 15:00, o sesizare la Avocatul Poporului, prin care solicita contestarea la Curtea Constitutionala a ordonantei de urgenta care modifica Legile justitiei.La randul sau, procurorul general Augustin Lazar a declarat marti seara, pentru Ziare.com, ca in OUG pentru Legile Justitiei sunt suspiciuni de neconstitutionalitate si ca se va adresa Avocatului Poporului."Aceasta OUG a creat numeroase probleme functionale pentru parchete, in special pentru DNA, inclusiv suspiciuni de neconstitutionalitate care sunt in curs de analiza! Solutiile vor fi identificate in zilele urmatoare.Studiem suspiciunile de neconstitutionalitate ale noului act normativ pentru a ne adresa institutiei Avocatului Poporului, care poate sesiza CCR", ne-a spus Lazar.Amintim ca Guvernul a adoptat in sedinta de luni dimineata OUG pentru modificarea si ...citeste mai departe despre " USR si PNL sesizeaza Avocatul Poporului pe Ordonanta Toader, dar Ciorbea e in concediu " pe Ziare.com