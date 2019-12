USR vrea ca "masinile fara stapan" sau abandonate sa fie ridicate dupa 6 luni si vandute de autoritati. Doar in Bucuresti sunt 3.000

Propunerea legislativa modifica Legea 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale.Notiunea de "vehicul fara stapan" va fi definita astfel: "vehiculul de orice categorie, fara placuta de inmatriculare sau alte marcaje oficiale, ori inmatriculat in strainatate, stationat pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, de cel putin 6 luni, al carui proprietar sau detinator legal este necunoscut", potrivit proiectului de lege.Totodata, termenul de vehicul abandonat va fi definit, conform initiativei legislative, ca: "vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale de cel putin 6 luni, al carui proprietar sau detinator legal este cunoscut, insa exista indicii temeinice ca acesta nu corespunde circulatiei pe drumurile publice, conform rigorilor impuse de lege".In forma in vigoare a legii perioada in care un "vehicul fara stapan" sau unul abandon poate fi stationat pe domeniul public este de cel putin un an.De asemenea, proiectul introduce obligatia de a prezenta dovada achitarii taxelor auto, a amenzilor si dovada efectuarii Inspectiei Tehnice Periodice (ITP) de catre proprietar sau detinatorul legal in termen de cinci zile de la primirea somatiei."In cazul vehiculului abandonat, primarul, la propunerea agentilor constatatori prevazuti la art. 3, il someaza pe proprietarul sau detinatorul legal al acestuia, prin posta si/sau curierat rapid, prin scrisoare recomandata cu aviz de primire, ca in termen de 5 zile de la primire sa ridice vehiculul aflat in locul special amenajat in care a fost depozitat", se arata in proiectul de lege.Articolul 3 al legii in vigoare prevede ca: "Pentru vehiculele in privinta carora exista indicii temeinice ca ar fi fara stapan sau ca ar fi abandonate, aflate pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, agentii constatatori din aparatul propriu al consiliului local, imputerniciti de primar, precum si agentii apartinand organelo ...citeste mai departe despre " USR vrea ca "masinile fara stapan" sau abandonate sa fie ridicate dupa 6 luni si vandute de autoritati. Doar in Bucuresti sunt 3.000 " pe Ziare.com