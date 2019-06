Valcov scapa de controlul judiciar si poate pleca din tara

Este vorba despre dosarul in care fostul consilier al premierului Dancila este anchetat pentru divulgarea secretului care pericliteaza securitatea nationala, in cazul publicarii pe Facebook a protocolului semnat de Parchetul General cu SRI."In baza art. 213 C.pr.pen., admite plangerea formulata de inculpatul V.D.B..Revoca masura controlului judiciar luata fata de inculpatul V.D.B prin ordonanta nr. 2922/D/P/2018 din data de 18.06.2019 a Parchetului de pe Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.In baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Definitiva. Pronuntata in sedinta din camere de consiliu din data de 21.06.2019", este minuta instantei.Potrivit unor surse judiciare, in cadrul controlului judiciar, Darius Valcov avea mai multe obligatii si interdictii pe o perioada de 60 de zile."El nu poate parasi orasul Slatina (Olt), nu poate comunica cu mai multe persoane, nu poate purta arme, trebuie sa se prezinte la organul de politie sau la parchet ori de cate ori este chemat, sunt o parte din acestea," au explicat surse judiciare pentru Ziare.com.Adrian Georgescu, avocatul lui Darius Valcov, a declarat, vineri, la Curtea de Apel Bucuresti, ca clientul sau urma sa mearga in Elvetia pentru a-si duce copilul in tabara, sustinand ca nu era "o plecare gen Mazare, Udrea, Bica".Citeste si: Valcov a ajuns la Politie cu protestatarul "Ceausescu". Imaginile scandalului (Video)Acuzatiile DIICOTDosarul a fost deschis dupa ce Darius Valcov a postat pe Facebook, in august 2018, un protocol de colaborare intre SRI si Parchet, care avea caracter clasificat, referitor la "cooperarea pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin", incheiat in decembrie 2016."In fapt s-a retinut ca, la data de 23 august 2018, inculpatul a publicat pe pagina personala a unei retele de socializare, o copie a unui document clasificat intitulatProtocol privind organizarea cooperarii intre Serviciul Roman de Informatii si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin potrivit legii.Postarea in cauza a inclus sase pagini din documentul mai sus mentionat, pe care erau inscrise numerele de inregist ...citeste mai departe despre " Valcov scapa de controlul judiciar si poate pleca din tara " pe Ziare.com