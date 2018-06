Podul CFR care leaga Campina de Poiana Campina din Prahova a fost ridicat in 1974. In timp, pilonul care se afla in mijlocul DN1 a inceput sa se afunde, practic, din cauza blocului de sare pe care sta.Primarul din Poiana Campina, Alin Moldoveanu, a declarat, miercuri, ca aceasta constructie este un pericol si nu mai poate fi consolidata."Inca din 2013 am facut demersuri catre CFR, atunci cand s-au facut primele constatari. Au constatat ca se afla pe un filon de sare si s-a interzis circulatia pe el, din septembrie 2013.De atunci, lunar, pana in mai anul acesta, in fiecare luna s-au facut masuratori optice, milimetrice, in asa fel incat sa-l tina sub observatie. De la sfarsitul lunii trecute, din doua in doua saptamani au inceput sa faca aceste masuratori. Este un mare pericol pentru circulatia rutiera (....) El nu se mai poate repara, sub nicio forma", a declarat Moldoveanu.La randul sau, seful Inspectoratului de Stat in Constructii Prahova, Gelu Paraschiv, a afirmat ca urmeaza sa se decida daca podul "se consolideaza sau se dezafecteaza"."Pericolul este controlat, este adevarat ca este o etapa in care constructia nu mai corespunde suta la suta. Noi am efectuat un control in 2015, am dispus o expetriza, am dispus sa fie urmarita starea tehnica. Dupa ultima verificare, in 2018, sectia a inaintat catre Bucuresti o situatie, urmeaza sa se decida daca se consolideaza sau se dezafecteaza. Important e sa se ia masuri sa fie in siguranta circulatia pe DN1", a declarat Paraschiv.Primele rotiri ale pilonului respectiv au fost constatate in anul 1985, dupa 11 ani de cand fusese ridicat.Citeste si Podul Constanta ramane un pericol mortal. Situatia se stie cel putin din 2014. Ultima expertiza e tinuta la secret ...citeste mai departe despre " Valea Prahovei: Pilonul unui pod CFR care sta pe un bloc de sare pune in pericol circulatia pe DN1 " pe Ziare.com