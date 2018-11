"Toate costurile privind garantia comerciala, inclusiv transportul produsului in vederea recuperarii pretului platit de consumator, se suporta de catre vanzator", prevede amendamentul care a primit votul final al Parlamentului, potrivit Profit.ro.Proiectul aduce o serie de clarificari legislatiei introduse de Guvern in 2016, prin ordonanta de urgenta, privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora.Actul normativ mai prevede ca produsul care il inlocuieste pe cel defect va beneficia de un nou termen de garantie de 2 ani, care curge de la data preschimbarii produsului, in baza garantiei legale de conformitate, adica respectand cu exactitate specificatiile tehnice ale produsului vandut initial.Proiectul urmeaza sa fie transmis acum spre promulgare presedintelui Iohannis, urmand ca abia apoi sa intre in vigoare. ...citeste mai departe despre " Vanzatorii vor trebui sa suporte costurile de transport pentru produsul returnat de client " pe Ziare.com