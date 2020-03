Vela anunta noi masuri: Se inchid restaurantele si barurile. Se suspenda zborurile spre Spania

Alaturi de Vela iau parte la conferinta secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat.Iata principalele declaratii ale lui Marcel Vela:- se suspenda activitatea de servire si consum a alimentelor si bauturilor alcoolice si nealcolice organizata de restaurante, hoteluri, cafenele si alte localuri publice in spatii interioare sau exterioare- se permite comercializarea alimentelor alcoolice si nealcoolice care nu presupun ramanarea clientilor, cum ar fi drive in- se suspenda activitatile culturale si religioase si de tratament balnear in spatii inchise- se interzice orice eveniment la care iau parte peste 100 de persoane in spatii deschise. Cei care vor sa le organizeze trebuie sa asigure distanta de minim 1 metru intre participanti- la transportul de marfa, la frontiera, toti conducatorii care conduc masini mai grele de 3,5 tone trebuie sa aiba dezifectant, manusi, masca pentru fata si sa prezinte documente care sa prezinte traseul pana la destinatie- soferii de cursa lunga nu vor fi pusi in izolare daca nu prezinta simptome de boala- se suspenda toate zborurile intre Spania-Romania pentru 14 zile. Masura se aplica din 18 martie, ora 18.00. De asemenea, se prelungeste cu 14 zile decizia de suspendare a traficului aerian intre Romania si Italia, care in prezent era in vigoare pana in data de 23 martie- 36 elevi din Spania si 31 din Portugalia, plecati cu un profesorii la proiecte Erasmus, vor ajunge in tara in curand. Iar alti 40 de elevi din Portugalia, plecati tot impreuna cu profesorii, vor ajunge in zilele urnatoare acasa- nu este bine ca ei din diaspora sa revina acasa acumBogdan Despescu a anuntat, de asemenea, o serie de masuri luate la nivelul MAI pentru eficientizarea masurilor de prevenire a raspandirii coronaviruslui.Iata principalele anunturi ale lui Despescu:- Inspectoratele de politie judetene vor coordona activitatea politiilor locale- se vor constitui echipe mixte de cercetare pentru a vedea cum respecta romanii conditiile de izolare si alte aspecte de ordine publica- Parchetul general si MAI s-au organizat pentru a raspunde oricarei forme de criminalitate. Potrivit legii, cine incalca legea in stare de urgenta poate primi cu pana la 2 ani de inchisoare in plus, daca e gasit vinovat si condamn ...citeste mai departe despre " Vela anunta noi masuri: Se inchid restaurantele si barurile. Se suspenda zborurile spre Spania " pe Ziare.com