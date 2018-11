"Cine investeste, sa spunem, 100 de milioane de euro intr-o activitate de productie vrea sa stie de ce drepturi beneficiaza daca se intampla ceva", a declarat Jyrki Katainen.Evolutiile din tari precum Polonia, Ungaria si Romania sunt o "otrava" pentru climatul de investitii, a atras atentia oficialul european, citat de agentiile de presa APA si DPA si de site-ul de stiri TT.com.Uniunea Europeana a criticat dur Ungaria si Polonia pentru reforme adoptate in domeniul justitiei.In cazul Romaniei, Comisia Europeana a avertizat recent, in raportul elaborat in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), ca adoptarea legilor justitiei si presiunile asupra independentei sistemului judiciar, in special asupra DNA, au generat dubii privind ireversibilitatea progreselor inregistrate in ultimii ani.Citeste mai multe despre:Presedintele PE: Romania este pregatita sa preia presedintia Consiliului European. Coruptia este o problema culturalaOficialii europeni au explicat liderilor de la Bucuresti ce inseamna presedintia UE. Dancila a zis ca e un examen, Dragnea a cerut tratament egal ...citeste mai departe despre " Vicepresedintele Comisiei Europene: Situatia justitiei din Romania afecteaza investitiile si dezvoltarea economica " pe Ziare.com