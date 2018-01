Victor Ponta, citat ca martor in dosarul lui Ghita. Procurorul Negulescu a dat declaratii despre ancheta

Victor Ponta trebuie sa faca lumina in cazul uneia dintre acuzatiile aduse de DNA in cazul lui Sebastian Ghita. Practic, fostului sef al Parchetului Curtii de Apel Ploiesti, Liviu Tudose, i s-ar fi oferit postul de sef al Departamentului pentru Lupta Antifrauda (DLAF) sau membru la DLAF, sau membru in cadrul Oficiului de Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB). Iar acesta a acceptat. Pretul platit de Tudose a fost insa scump: i-ar fi furnizat deputatului Sebastian Ghita date confidentiale dintr-un dosar in care ancheta ajungea la presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Mircea Cosma (PSD).Atunci cand a fost propus la arestare preventiva, Tudose a povestit ca s-ar fi intalnit cu Ponta in Palatul Victoria, la insistentele lui Sebastian Ghita."In cursul discutiei, premierul m-a intrebat cum ar fi daca mi-ar propune un post la DLAF sau Oficiul de Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB). I-am spus ca in principiu as fi de acord, dar conditionat de cunoasterea unor minime date, respectiv ce post, cerintele postului, sa nu existe impedimente legale legat de oamenii cu care as lucra. Practic, a fost o modalitate de a evita un raspuns ferm, pentru ca mi-a fost rusine sa-l refuz in mod distinct. Mie, personal, aceasta deplasare la fostul prim-ministru mi s-a parut fortata si de aceea am incercat sa am aceasta atitudine de refuz elegant fata de aceasta oferta", a precizat Tudose.Procurorul a spus ca verificase situatia de la ONPCSB si ca observase ca toate posturile erau ocupate, dar nu a verificat situatia de la DLAF.Ce s-a intamplat astazi la procesProcurorul Mircea Negulescu, in prezent suspendat din functie, a fost citat astazi in calitate de martor in dosarul lui Sebastian Ghita. El a trebuit sa dea un supliment de declaratii, dupa ce au aparut detalii noi in acest caz. Acesta a dat amanunte privind fostul sef al Politiei Ploiesti Gelu Manea si afaceristul Nicolae Onea. In acea perioada, 2012-2013, el era procuror la Parchetul Curtii de Apel Ploiesti si instrumenta o ancheta privind mai multi afaceristi locali care ar fi dat mita unor lideri PSD pentru a primi contracte publice. Mircea Negulescu a explicat ca a cerut monitorizarea intalnirilor celor doi, deoarece erau intr-o vec ...citeste mai departe despre " Victor Ponta, citat ca martor in dosarul lui Ghita. Procurorul Negulescu a dat declaratii despre ancheta " pe Ziare.com