Vine Craciunul, protestatarii colinda Guvernul: Am iesit sa protestam. Jos, jos sa ii dam. Ca baronii nu se lasa. Jos, jos sa ii dam (Galerie video)

Ca de obicei, oamenii au venit cu steaguri ale Uniunii Europene, ale Americii si ale Romaniei. Unii protestatari fluiera, in timp ce altii au venit cu tobele sau caciuli de Mos Craciun. Oamenii striga "Justitie, Nu coruptie", "Nu vrem sa fim o natie de hoti!", "Hotii! Hotii", "PSD - ciuma rosie" si "Demisia! Demisia!".Pe pagina de Facebook a evenimentului Bucuresti - Toti pentru Justitie si Democratie! Diaspora iese in strada! s-a anuntat si ca protestatarii vor pleca in mars catre Parlament.Printre protestatari, se afla si o persoana in scaun cu rotile."Masacrarea Justitiei de catre PSD-ALDE, criticata de magistrati, Departamentul de Stat, Comisia Europeana, este mai mult decat un atac la procedurile de drept si la adresa luptei anticoruptie", se transmite pe pagina evenimentului.Pe pagina de Facebook Coruptia Ucide a fost promovat si un colind adaptat, iar protestatarii l-au interpretat in fata Guvernului:"Am iesit sa protestamJos, jos sa ii damCa baronii nu se lasaJos, jos sa ii damCa baronii nu se lasaJos, jos sa ii dam.Jos, jos, sa ii damJos, jos sa ii daaaaam.Tara-ntreaga ne-au luatJos, jos sa ii damToata viata ne-au furatJos, jos sa ii damToata viata ne-au furatJos, jos sa ii dam.Jos, jos sa ii damJos, jos sa ii daaaaaam".UPDATE 19:00 - Protestatarii au plecat in mars catre Parlament.Si la Targu Mures au iesit oamenii la protest sambata seara.Nici la Cluj oamenii nu au stat in case in aceasta seara.Legile Justitiei i-au facut si pe cei din Iasi sa iasa din case.Si in afara tarii au iesit romanii sa protesteze. Asta a fost la Zurich.Citeste si Miscarea #VaVedem, adoptata de romani din intreaga lume: Mesaje din Berlin pana in Malaezia (Galerie foto)