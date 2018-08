Vine un weekend cu 48 de grade in Europa, unde s-ar putea depasi recordul istoric de temperatura. Stare de alerta si cod rosu in mai multe state

Cea mai mare temperatura din Europa a fost inregistrata in anul 1977 la Atena, atunci cand mercurul din termometre a urcat pana la 48 de grade Celsius, informeaza BBC News.Autoritatile din cele doua tari iberice au emis deja avertizari de cod rosu de canicula pentru zone din sudul Portugaliei si provincia Badajoz.Se asteapta ca temperaturi de aproape 40 de grade sa fie inregistrate si in sud-vestul Frantei, iar in Italia au fost emise avertizari de cod rosu de canicula pentru mai multe regiuni din nordul si centrul tarii, inclusiv vizand orase precum Florenta, Venetia si Roma.Organizatia europeana Meteogroup a comunicat ca sunt "25-30% sanse ca recordul european de temperatura sa fie depasit" in acest weekend.Avertismente de calatorie de la MAEIn aceste conditii, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, joi, o serie de atentionari de calatorie pentru Portugalia, tara in care a fost declarata stare de alerta si cod rosu de canicula in Lisabona si Setubal, avertizand ca au fost instituite coduri de canicula atat in Spania, cat si in Croatia."Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca Institutul Marii si Atmosferei (IPMA) a extins avertizarea de cod rosu de canicula pana in data de 5 august 2018, pentru Braganca, Evora, Guarda, Vila Real, Santarem, Beja, Castelo Branco, Portalegre, Braga si a instituit un cod rosu pentru Lisabona si Setubal.Celelalte districte se afla sub avertisment de cod portocaliu. Ca urmare a prognozarii caniculei extreme si a riscului mare de incendii forestiere, Guvernul a declarat, preventiv, stare de alerta pentru intervalul 2-6 august 2018", se arata intr-un comunicat de presa al MAE.O atentionarea de calatorie a fost lansata si pentru Spania, in contextul in care "Agentia Meteorologica de Stat - AEMET a emis o avertizare de temperaturi ridicate pentru perioada 2 - 4 august 2018, respectiv, cod rosu in Comunitatea Autonoma Extremadura si cod portocaliu in Comunitatea Autonoma Andaluzia, provinciile: Sevilla, Cordoba, Jaen si Huelva".Nu in ultimul rand, sub cod de canicula se afla si Croatia, MAE avertizand ca "prognozele meteorologice pentru perioada 2-6 august 2018 indic ...citeste mai departe despre " Vine un weekend cu 48 de grade in Europa, unde s-ar putea depasi recordul istoric de temperatura. Stare de alerta si cod rosu in mai multe state " pe Ziare.com