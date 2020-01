Vinieta Oxigen e obligatorie de la inceputul anului, dar amenzile se dau din martie. Iata cat costa si de unde se poate cumpara

Dar sa ne amintim putin cum s-a ajuns la ideea "vinietei Oxigen" si care a fost parcursul sau pana la implementare.Administratia Firea a anuntat inca din vara anului 2019 ca vrea sa introduca o taxa pe care sa o plateasca proprietarii masinilor foarte poluante care circula prin Bucuresti. Scopul taxei - au sustinut continuu cei din administratia locala - nu ar fi acela de a colecta bani la bugetul local, ci de a decongestiona traficul.Mai exact, administratia Capitalei a considerat ca, dupa introducerea vinietei, bucurestenii ar putea sa considere ca este mai avantajos sa lase masina acasa si sa circule, in schimb, cu autobuzul, cu troleibuzul sau cu tramvaiul.Din pacate, sansele ca oamenii sa prefere transportul in comun, in 2020, sunt mici, din cauze pe care Ziare.com vi le-a relatat deja pe larg. In principal, din cauza ca mijloacele noi si moderne de transport promise de Gabriela Firea se lasa asteptate, iar autobuzele, troleibuzele si tramvaiele de pe trasee sunt neincapatoare si murdare.Dar in ciuda faptului ca n-a reformat suficient transportul in comun, Gabriela Firea a continuat sa sustina nevoia platii unei viniete pentru masinile vechi si poluante care circula prin Capitala. Un proiect in acest sens a fost adoptat de Consiliul General inca de pe 24 octombrie, cu voturile PSD, PMP si ALDE.S-a stabilit o Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului (ZACA) - un soi de zona ce protejeaza centrul orasului - in care, de luni pana vineri in intervalul 07:00 - 22:00, soferii nu vor mai avea voie sa circule cu masini cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 si Euro 2. In plus, cei cu masini Euro 3 si Euro 4 urmau sa plateasca o taxa pentru a circula prin respectiva zona.La acel moment, Firea a spus ca amana cu un an obligatia proprietarilor de masini Euro 4 (produse incepand cu anul 2005 - n.red.) de a plati vinieta. Ba, ulterior a promis ca va discuta cu toti bucurestenii care au masini foarte poluante (non-euro, Euro 1 si Euro 2) pentru a-i ajuta pe acestia sa isi cumpere altele, noi si mai prietenoase cu mediul.Una peste alta, Primaria Capitalei a transmis ca - desi obligatia soferilor de a lasa acasa masinile foarte ve ...citeste mai departe despre " Vinieta Oxigen e obligatorie de la inceputul anului, dar amenzile se dau din martie. Iata cat costa si de unde se poate cumpara " pe Ziare.com