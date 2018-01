"Mandatul de 6 luni la Finante imi va fi de folos pentru ceea ce urmeaza. In acceptiunea mea, tot ce inseamna integrarea chestiunilor cu caracter economic se va regasi in activitatile mele. (...) Pana ne instalam in functie imi va fi clara fisa postului", a declarat Viorel Stefan la finalul sedintei Comitetului Executiv al PSD in care a fost stabilita componenta noului Guvern.Intrebat daca va fi introdus impozitul pe gospodarie, Viorel Stefan a raspuns ca "nu exista impozit pe gospodarie, este o sintagma care s-a conturat in comunicarea publica. Vorbim despre procesul de globalizare a veniturilor, ceea ce este un obiectiv rational, se intampla in toata lumea civilizata si cu siguranta la un moment dat in Romania va trebui sa realizam acest demers. (...) De aceea veti observa ca nu avem un termen prestabilit pentru implementarea acestui demers, dar este un proces pe care il vom trata cu seriozitate", a mai precizat Stefan.Viorel Stefan a fost ministrul Finantelor in Cabinetul Grindeanu si a fost asupra criticat de Liviu Dragnea in mai multe randuri acuzandu-l ca nu stie sa comunice. "Viorel Stefan este un ministru bun, dar este un dezastru la comunicare. Sper sa isi imbunatateasca comunicarea, pentru ca de multe ori vorbele pot face mai mult rau decat faptele", declara in mai 2017 seful social-democratilor al Antena 3.Presedintele PSD a mai spus despre ministrul Viorel Stefan ca "a lansat foarte multe teme, dar nu a explicat temeinic nici una".Citeste si:Dragnea il critica din nou pe Viorel Stefan: Este un ministru bun, dar e un dezastru la comunicareImpozitul pe gospodarii aduce o gaura la buget de 28 miliarde de lei, in 2018. Ministrul Finantelor: Nu sunt ingrijorat ...citeste mai departe despre " Viorel Stefan se intoarce in Guvern dar nu stie ce va face acolo: Pana la investire aflu fisa postului " pe Ziare.com