Vlad Alexandrescu, despre situatia Rosiei Montane: Statul, acaparat de o gasca de ticalosi, a tradat miseleste interesele Romaniei

Alexandrescu, fost ministru al Culturii in Guvernul Ciolos si actual secretar al Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO, acuza ca statul a fost "acaparat de o gasca de ticalosi care nu dau doi bani pe importanta patrimoniului" si au "tradat interesele Romaniei"."Toate sansele erau de partea noastra. ICOMOS daduse o recomandare de includere a Rosiei Montane in Lista Patrimoniului Mondial, toate statele aveau de gand sa voteze pentru includere, nimeni neavand nimic de obiectat in acest sens. Nimeni, in afara de... Romania. (...) Planul lor a reusit, din pacate. Interesele unor corporatii si ale unei clase politice vandute inca de acum 20 de ani au fost mai importante decat interesul national. Amanarea votului pana la finalizarea procesului de arbitraj inseamna multi, multi ani de zile, sansele salvarii Rosei scazand cu fiecare zi care trece.Este cel mai rusinos moment al Romaniei de cand este membra UNESCO. Toate celelalte state ale lumii duc o negociere acerba in aceste zile astfel incat monumentele lor sa fie incluse in Lista UNESCO, iar fiecare reusita este intampinata cu aplauze si urale. In opozitie cu lumea civilizata, se afla Romania. Singurul stat care a militat pentru ca monumentul sau sa NU intre in aceasta lista. Un stat acaparat de o gasca de ticalosi care nu dau doi bani pe importanta patrimoniului. Tot ce vor e sa ne lase naibii in pace UNESCO cu ideile lor, sa facem un crater peste Rosia Montana ca sa isi poate umple ei buzunarele", a comentat, pe Facebook , Vlad Alexandrescu.Senatorul USR spune ca totusi, prin interventia delegatilor mai multor, s-au obtinut totusi niste masuri de siguranta."Ceea ce ati savarsit voi aici, membri si reprezentanti ai Guvernului, se numeste tradare. Ati actionat astfel incat patrimoniul nostru sa fie redus la un crater in viitorul apropiat. Iar asta nu va ramane fara consecinte, va promit! Din fericire, prin faptul ca aici, la Bahrain, am fost prezent si ca am putut lucra cu oameni care m-au ajutat din toate partile Romaniei, am reusit sa fie inclusa mentiunea speciala ca Romania trebuie sa puna in opera masurile necesare pentru a asigura protectia si managementul potentialei valori universale exceptionale a sitului Rosia Montana, asa cum au fost identificate de ICOMOS, si ca Romania va lucra