Vladescu si-a garantat o parte din cautiunea de un milion de euro cu lingouri de aur

Intrebat de jurnalisti daca a achitat cautiunea de un milion de euro stabilita de DNA in cazul sau, Vladescu a spus ca doar partial.Sebastian Vladescu a fost intrebat de jurnalisti daca a achitat cautiunea de un milion de euro, raspunzand: "Nu integral".Pentru acoperirea cautiunii, politicianul a pus la dispozitia procurorilor mai multe inscrisuri, arata DNA intr-un comunicat de presa. Din acestea rezulta:- consemnarea la o unitate bancara, la dispozitia DNA, a sumelor de 1.000.000 de lei si 100.000 de euro;- constituirea unei garantii reale mobiliare asupra unor lingouri de aur in cantitate totala de 3 kg (evaluate la 109.740,26 euro);- constituirea unor garantii reale imobiliare asupra unor bunuri imobile evaluate la 488.640 euro;- constituirea unor garantii reale mobiliare asupra unor sume de bani aflate in mai multe conturi bancare pana la concurenta valorii cautiunii stabilite de procurori.Pus sub control judiciarSurse judiciare au explicat ca Vladescu a pus garantie si o parte din bunurile aflate deja sub sechestru asigurator pus de procurorii DIICOT in Dosarul Rompetrol II.Procurorii DNA au dispus astazi fata de Vladescu masura controlului judiciar pe o durata de 60 de zile. "Inculpatului Vladescu Sebastian i s-a atras atentia ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestului la domiciliu sau masura arestarii preventive", arata procurorii DNA.In 2 mai, DNA a anuntat ca procurorii au stabilit o cautiune de un milion de euro in cazul fostului ministru al Finantelor Sebastian Vladescu, acuzat de luare de mita si trafic de influenta in forma continuata.In acest dosar mai sunt cercetati si fostul parlamentar Cristian Boureanu, Ionut Costea, fost secretar de stat in Ministerul Finantelor, dar si presedinte al EximBank, si Constantin Dascalu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor. Cautiunea trebuia achitata in zece zile, preciza DNA.I.S. ...citeste mai departe despre " Vladescu si-a garantat o parte din cautiunea de un milion de euro cu lingouri de aur " pe Ziare.com