Dupa publicarea OUG in Monitorul Oficial, Executivul urmeaza sa aprobe o hotarare in care sa fie mentionate sumele si momentul de la care OUG intra in vigoare."Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta care modifica o serie de acte normative, printre care Codul Muncii - Legea nr. 53/2003, si Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca. Modificarile aduse Codului Muncii vizeaza crearea cadrului legal pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata prin raportare la criteriile referitoare la nivelul studiilor si al vechimii in munca.Prin hotarare de guvern se va putea stabili nivelul salariului minim diferentiat pentru anumite categorii de salariati: pentru salariatii care sunt incadrati pe studii superioare, precum si pentru cei care au o vechime in munca peste un anumit nivel", se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Muncii.Ordonanta de urgenta nu a figurat pe ordinea de zi publicata de Guvern, intrand pe ordinea de zi suplimentara.Ministerul Muncii a trimis, la sfarsitul saptamanii trecute, spre avizare interministeriala, un proiect de ordonanta de urgenta care prevede introducerea unui salariu minim diferentiat in functie de vechime si de studii, au declarat, pentru Mediafax, surse guvernamentale.Potrivit acestora, salariul minim brut ar urma sa creasca de la 1.900 de lei pe luna la 2.080 de lei pe luna, iar pentru persoanele cu studii superioare si pentru cele cu minimum 15 ani vechime, salariul minim brut creste la 2.350 de lei pe luna.Citeste mai departe despre " Vom avea salariul minim diferentiat - Guvernul mai urmeaza sa decida de cand si care va fi valoarea " pe Ziare.com