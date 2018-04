Este vorba despre un proiect-pilot dintr-un program mai amplu, de instalare a sistemului in toate statiile de metrou. Se analizeaza si posibilitatea de a atrage fonduri UE, conform Profit.ro."Pentru sporirea sigurantei cetatenilor la metrou, Asocierea TIAB - Grupul Vinci Logic IT Consult SRL a propus Metrorex implementarea unui, in statia de metrou Victoriei 1. In acest sens, se poarta discutii pentru stabilirea cailor de urmat pentru propunerea tehnica, clarificarea aspectelor tehnice si a celor legale pentru implementarea unui astfel de proiect-pilot", a declarat pentru Profit.ro directorul general al Metrorex, Dumitru Sodolescu.Grupul Vinci a mai fost implicat in diverse proiecte in Romania, printre care statiile Laminorului si Straulesti.Decizia de a monta usi culisante vine si dupa crima din luna decembrie, cand o tanara a fost impinsa in fata metroului de o femeie.La sfarsitul anului trecut, Metrorex cauta fonduri pentru studii de pre-fezabilitate si fezabilitate pentru instalarea unui sistem de protectie in statii.Citeste siCine a fost tanara ucisa la metrou - Adoptata la 7 ani, venise la facultate in Bucuresti. Tomac (PMP): Era colega noastraUltimele clipe din viata tinerei omorate la metrou: A incercat sa se salveze, dar a fost impinsa cu piciorul pe sineTatal tinerei ucise la metrou, despre cea care a impins-o: Sa o tina legata, sa o tina inchisa!Crima de la metrou: Politia spune ca nu a primit apelul de la 112, STS a sesizat Parchetul Militar in cazul operatoarei care a preluat apelulCarmen Dan anunta ancheta la politie, dupa crima de la metrou: A fost o sincopa dupa apelul la 112Firea va discuta cu ministrul Transporturilor despre montarea unor panouri de siguranta in statii, dupa crima de la metrouCum supravietuim daca ajungem intre sinele metroului ...citeste mai departe despre " Vom avea usi de protectie la metrou, insa doar intr-o statie " pe Ziare.com