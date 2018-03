Potrivit unui comunicat de presa remis Ziare.com, romanii care au pasaport si au comunicat la depunerea ultimei cereri un numar de telefon valabil vor primi SMS de informare ca le expira pasaportul, atunci cand va fi cazul.Mesajele vor fi trimise cu una pana la trei luni inainte de data la care expira documentul.In acelasi SMS, cetatenii vor fi incurajati sa se programeze din timp pentru reinnorirea documentului, pentru a evita timpii mari de asteptare din perioada de vara, mai arata comunicatul.Iata care va fi textul mesajului:"Pasaportul dvs. va expira in curand. Pentru reinnoire, programati-va online pe epasapoarte.ro (Romania) sau econsulat.ro (strainatate) "."Pentru SMS-urile transmise la nivel national, va figura ca semnatar D.G. Pasapoarte, iar in strainatate, Departamentul Consular. Mesajele vor fi trimise de la numarul scurt 1813, la eticheta de expeditor figurand termenul PASAPOARTE", se mai precizeaza in comunicat.Tot in aceasta luna, vor primi mesaje si cei carora le-au expirat pasapoartele in ultimele 6 luni.Citeste si:Pasapoartele simple electronice vor fi valabile 10 ani, pentru romanii care au peste 25 de aniCum vrea MAI sa reduca aglomeratia de la Pasapoarte - trimite politisti in strainatateA.D. ...citeste mai departe despre " Vom fi informati prin SMS ca urmeaza sa ne expire pasaportul " pe Ziare.com