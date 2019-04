"Cum ar fi sa putem juca la loto de pe tableta sau de pe telefon? Suntem in anul 2019 si cred ca trebuie sa tinem pasul cu tehnologia si cu tendintele din acest domeniu", a declarat Croitoru pentru Money.ro.Noul director al Loteriei a precizat ca nu este simpla implementarea unui astfel de sistem de joc, dar ca se lucreaza la acest proiect."Acum nu pot sa fac o estimare exacta pentru finalizarea proiectului, insa pot sa va spun ca deja se lucreaza la asta si ne asteptam ca in cursul anului viitor sa fim gata", a spus Alexandru Croitoru.De asemenea, noua conducere a loteriei vizeaza si diversificarea premiilor."De cativa ani, destul de multi daca e sa ma intrebati pe mine, nu se mai dau apartamente sau masini la Loteria Romana . Vom reincepe cat mai curand sa oferim autoturisme, dar si vacante, urmand ca in viitor sa revenim la practica de a pune la bataie si apartamente", a spus el. ...citeste mai departe despre " Vom juca la loto de pe telefon? Ce schimbari anunta noul director al Loteriei " pe Ziare.com