Vor fi cozi de masini pe Dealul Negru pana la toamna. La Dedulesti e santier si CNAIR nu poate obliga constructorul sa lucreze mai repede

Weekendul trecut, mai multi soferi au semnalat pe retelele de socializare ca pe DN 7, la km 152 (in zona localitatii Dedulesti), s-au format cozi de masini intinse pe kilometri intregi. Cum s-a ajuns intr-o astfel de situatie?In zona, soseaua aluneca si trebuie reparata. Iar pentru lucrari s-a inchis o banda de pe sensul de mers spre Ramnicu Valcea, pe o distanta de mai multe sute de metri.In consecinta, toti soferii care tranziteaza zona, in ambele sensuri, sunt nevoiti sa circule, alternativ, pe banda ramasa deschisa. S-au instalat acolo semafoare, pentru evitarea accidentelor. Marea problema este ca, oricum, circulatia e sugrumata, asa ca din ambele sensuri de mers se aduna sute de masini la coada, asteptand sa tranziteze zona de santier.Un sofer obligat sa isi petreaca buna parte din sambata trecuta asteptand sa ii vina randul sa circule prin santierul de pe DN 7 de la Dedulesti sustine ca poate cel mai deranjant este ca muncitorii nu lucreaza in trei schimburi si in weekend pentru remedierea problemei, ci doar de luni pana vineri.Or, cata vreme santierul creeaza atata disconfort pentru soferi, in mod normal constructorul ar trebui sa faca totul pentru a-si termina lucrarea din zona cat mai repede!La solicitarea Ziare.com, purtatorul de cuvant al Companiei Nationale pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Serbanescu, a confirmat situatia, dar a spus ca institutia nu poate lua, momentan, prea multe masuri de accelerare a lucrarilor."In mod normal, constructorul (RS Active SRL -n.red.) trebuia sa termine lucrarea respectiva pana la 1 august. Problema este ca - in vreme ce lucra la remedierea unei alunecari de teren, a survenit o alta. Iar asta inseamna ca eram obligati sa ii prelungim perioada de executie cu 45 de zile.Sigur ca noi am insistat pe langa constructor si am incercat sa-l determinam sa lucreze - asa cum cer oamenii - atat noaptea, cat si in weekend. Stiti ce a spus constructorul? A spus: 'Nu ne puteti obliga sa facem asta! Avem un contract si o perioada de executie si nu suntem obligati sa suplimentam, cata vreme respectam termenul!", a precizat Alin Serbanescu.