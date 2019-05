Voucherele de vacanta date bugetarilor cresc preturile pe litoral

Dragos Anastasiu, vicepresedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism si membru in grupul de lucru pe turism din CDR, a afirmat ca reprezinta o problema faptul ca tichetele sunt folosite in principal in sezonul estival."Toata lumea se imbulzeste pe litoral vara si in weekend si atunci cresc preturile, ca asa este legea cererii si a ofertei. Un alt efect colateral este inhibarea incoming-ului, pentru ca hotelierii pe doua luni au venituri crescute cu mai multi turisti cu preturi mai bune si atunci nu mai vor sa se complice cu strainii", a spus Anastasiu, intr-o conferinta de presa organizata miercuri.El a aratat ca turistii straini au nevoie de un lant de chartere din aprilie pana in octombrie, iar ei in iulie si august nu mai gasesc locuri."Astfel ca turismul de litoral si de delta nu are o sansa reala de dezvoltare sustenabila decat daca sezonul este de noua luni si asta nu se poate face decat cu multi turisti straini, combinat si cu romani.Ca politica publica, eu as fi facut-o altfel. De exemplu: as fi dat voucherele cu valabilitate in extrasezon. Daca ai sezon doar doua-trei luni, nu-ti permiti sa ai o echipa stabila, sa bagi bani in pregatirea profesionala, oamenii vin si pleaca, lucrezi cu studenti si zilieri.Problema noastra este sezonalitatea, noua luni, iar noua luni inseamna sa facem si altceva decat sa stam la soare. Sa facem calarie, cantonamente, evenimente, muzica, multe, multe, multe", a precizat Anastasiu.Ministrul care a introdus voucherele de vacanta: Trebuie schimbat cevaLa randul sau, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii si membru in grupul de lucru pe turism al CDR, a aratat ca voucherele de vacanta au insemnat un suflu pentru turismul romanesc, doar ca acest sistem trebuie imbunatatit."Eu am fost ministrul care a introdus voucherele de vacanta si ceea ce trebuie sa avem in vedere este calitatea politicilor publice. Noi avem o politica publica, am vazut niste consecinte si nu facem nimic sa schimbam. Este un efect faptul ca un privat poate plati mai mult, pentru ca piata a fost distorsionata de cineva care are vouchere de vac ...citeste mai departe despre " Voucherele de vacanta date bugetarilor cresc preturile pe litoral " pe Ziare.com