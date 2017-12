Washington Post: Democratia din Romania e amenintata. PSD, in centrul coruptiei endemice. Ce poate face Trump

Sursa citata aminteste de revolutiile democratice care au maturat Europa Centrala dupa prabusirea imperiului sovietic, insa subliniaza ca acest proces este in pericol de fi anulat.Sunt date exemplele Ungariei si Poloniei, The Washington Post notand ca Uniunea Europeana pare incapabila sa impiedice demersurile guvernelor de la Budapesta si Varsovia. Doar in ultimul caz a fost luata o masura fara precedent: declansarea Articolului 7 din Tratatul UE.Tocmai din lipsa de actiune a UE, o a treia tara post-comunista, Romania, se indreapta cu pasi rapizi catre anularea reformelor anticoruptie adoptate sub presiunea Bruxellesului, mai scrie publicatia americana.Este amintit votul din Parlament, insotit de dezbateri tensionate, in urma caruia au fost votate legi care ar urma sa reduca din puterile DNA si sa afecteze independenta judecatorilor si procurorilor, scrie Washington Post. Atacul la adresa DNA este unul semnificativ, deoarece institutia a urmarit penal sute de oficiali in ultimul deceniu, inclusiv peste 70 de parlamentari.Citeste si:Seful Consiliului Europei i-a scris lui Iohannis, ingrijorat de Legile Justitiei: Cereti expertiza Comisiei de la VenetiaSapte ambasadori UE, avertisment comun: Legile Justitiei pun in pericol progresele Romaniei. Sa se ceara avizul Comisiei de la VenetiaSeful PPE vede o zi trista pentru Romania: Independenta Justitiei este in pericolIohannis: Daca isi imagineaza cineva ca adoptarea Legilor Justitiei va ramane fara urmari, e pur si simplu cazut din LunaNeutralizarea justitiei nu este insa suficienta pentru membrii PSD, care se afla in centrul coruptiei endemice din Romania, mai comenteaza sursa citata, adaugand ca liderii partidului de guvernamant propun acum zeci de amendamente la Codul Penal si la cel de Procedura Penala, care i-ar apara pe liderii politici de urmarirea penala pentru fapte precum luarea si darea de mita si chiar si hartuirea sexuala.Washington Post aminteste ca sunt propuse modificari care i-ar lasa pe politisti si procurori fara anumite puteri, precum posibilitatea de a folosi inregistrari ale camerelor de supraveghere, dar si publicarea de informatii despre anchete si procese.Dragnea, marele beneficiarIar unul dintre cei ma ...citeste mai departe despre " Washington Post: Democratia din Romania e amenintata. PSD, in centrul coruptiei endemice. Ce poate face Trump " pe Ziare.com