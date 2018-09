Astfel, incepand cu data de 27 octombrie cursa nu va mai fi valabila, anunta airlinestravel.ro, citand reprezentanti ai companiei."Ca o practica normala in industria aviatica, frecventele de zbor se modifica in functie de sezon si de performnata rutelor. Wizz Air monitorizeaza in mod constant performantele rutelor sale pentru a permite celor mai populare servicii sa aiba cele mai mici preturi posibile.Cursa Bucuresti - Cluj-Napoca va fi intrerupta dupa data de 26 octombrie, deoarece nu a functionat potrivit asteptarilor noastre si, prin urmare, reteaua Wizz Air din Romania trebuie optimizata. Capacitatea suplimentara va fi alocata altor rute in urmatoarea perioada", a transmis compania.Reprezentantii Wizz Air spun ca pasagerii afectati de aceasta decizie vor fi informati si li se ofera posibilitatea reprogramarii gratuite pe zborurile alternative Wizz, rambursarea integrala a biletelor platite sau li se ofera 120% credit din rezervarea originala in contul Wizz. ...citeste mai departe despre " Wizz Air renunta la o importanta cursa interna in Romania " pe Ziare.com