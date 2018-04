Motivul? Zborul a fost anulat."Am fost preluati de reprezentantii aeroportului", a declarat, la Realitatea TV, unul dintre pasageri, care a precizat ca a stat cateva ore bune in aeroport.Reprezentantii companiei aeriene i-au informat pe calatori ca au de ales intre mai multe optiuni."Cei care vor sa se intoarca mai repede in tara vor fi cazati o noapte si vor ajunge in tara pe aeroportul de la Iasi. (...) Nu ni s-a oferit niciun fel de explicatie in afara de o posibila defectiune tehnica a avionului. Ni s-a spus ca ni se vor pune la dispozitie toate conditiile ca sa putem veni in tara", a mai declarat pasagera la postul de televiziune citat.Nu doar zborul din Cipru in capitala Romaniei a fost anulat, sambata, ci si cel pe ruta inversa."Zborurile Wizz Air W6 3251 si W6 3252 dintre Bucuresti si Larnaca din data de 21 aprilie au fost anulate din cauza unei inspectii tehnice neprevazute a aeronavei care le opereaza", se arata intr-un comunicat transmis de compania care opereaza zborurile. ...citeste mai departe despre " Zbor anulat: Zeci de romani au ramas blocati pe un aeroport din Cipru " pe Ziare.com