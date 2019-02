"Ca urmare a situatiei din Pakistan, care a condus si la modificarea rutelor de zbor pentru cursele aeriene de lung curier in zona, in aceasta seara (miercuri - n.red.) vor face escala pe Aeroportul Henri Coanda mai multe aeronave de mari dimensiuni care vin dinspre Asia catre Europa.Acestea apartin companiilor Air France - KLM si British Airways. In acest moment sunt informatii ca patru aeronave de tip Boeing 777 (seriile 200 si 300) urmeaza sa aterizeze in cursul serii, pentru a efectua alimentarea cu combustibil, urmand sa decoleze apoi in scurt timp catre destinatia finala", au spus ieri reprezentantii CNAB.Aceste opriri tehnice nu au incurcat in niciun fel activitatea obisnuita.Pakistanul a anuntat ca isi inchide spatiul aerian "pana la noi ordine", a indicat miercuri Autoritatea Aviatiei Civile (CAA), dupa ce Islamabadul a declarat anterior ca a doborat doua avioane de vanatoare ale fortelor aeriene indiene, potrivit AFP.O sursa apropiata CAA a indicat ca toate companiile aeriene au primit ordin sa-si "suspende operatiunile in Pakistan pana la noi ordine".De partea indiana, cel putin cinci aeroporturi au fost, de asemenea, inchise si numeroase zboruri anulate, au indicat responsabili din domeniu sub acoperirea anonimatului. Autoritatea indiana pentru aviatia civila nu a facut deocamdata niciun comentariu.Citeste si Doua puteri nucleare se confrunta: Pakistanul a doborat doua avioane si a confirmat lovituri aeriene asupra Indiei ...citeste mai departe despre " Zboruri redirectionate pe Otopeni din cauza conflictului dintre India si Pakistan " pe Ziare.com