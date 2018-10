Zeci de europarlamentari i-au scris lui Dancila, ingrijorati de referendum: Pareti complice la incalcarea drepturilor omului

Cei 47 de semnatari ai documentului subliniaza mai multe aspecte, legate atat de forma, cat si de fond. Ei sustin ca se incurajeaza discursul bazat pe ura si violenta impotriva comunitatii LGBT si reamintesc ca exista drepturi ale omului ce nu pot fi incalcate.Pe de alta parte, faptul ca referendumul nu este supravegheat informatic si se desfasoara pe parcursul a doua zile ridica mari semne de intrebate cu privire la corectitudinea rezultatelor, existand ingrijorari legate de o potentiala frauda.In plus, coborarea pragului de participare la referendum la doar 30% poate fi interpretata ca o incercare de influentare a rezultatelor, se arata in document."Aceasta redefinire a familiei poate dauna copiilor din toate familiile, prin promovarea mesajului ca familiile monoparentale, cuplurile necasatorite cu copii, bunicii care isi cresc singuri nepotii sau celelalte familii care nu se incadreaza in noua definitie propusa de referendum nu merita sa fie recunoscute si protejate.Daca ingaduiti continuarea referendumului fara a fi asigurate si alte forme de recunoastere juridica a celorlalte tipuri de familii, veti parea complice la incalcarea drepturilor omului", se arata, printre altele, in scrisoarea publicata pe site-ul europarlamentarului portughez Ana Gomes, care face parte din aceeasi familie europeana a social-democratilor ca si Viorica Dancila si colegii ei din PSD.Si prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, care a lansat zilele acestea critici dure la adresa guvernului Dancila, face parte din acelasi grup european.Pe de alta parte, un europarlamentar ALDE a cerut verificarea finantarii referendumului organizat in Romania.Citeste mai multe despre:Un europarlamentar ALDE cere verificarea finantarii referendumului din Romania. Ce zice DragneaEsti chemat la referendum: Participi sau nu? Iata ce variante ai si care sunt principalele argumente pro sau contraCinci dezinformari si minciuni cu care Dancila a aparat in PE guvernul PSD, cel "iubit de popor"C.B. ...citeste mai departe despre " Zeci de europarlamentari i-au scris lui Dancila, ingrijorati de referendum: Pareti complice la incalcarea drepturilor omului " pe Ziare.com