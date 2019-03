Protestului lor s-au alaturat si o mare parte dintre pacientii care se aflau atunci in Institut.Potrivit TVR 1, dintre cele 4 aparate de radioterapie care se afla in spital, unul este vechi de 17 ani si se strica periodic, alte doua au 7 ani, iar unul este cumparat recent, dar inca nu este functional.Aparatul vechi de 17 ani si unul dintre cele doua de 7 ani nu au autorizatie de functionare.In aceste conditii, din 5 aprilie, va ramane functional un singur aparat."Nu ne-am mai confruntat cu o asemenea situatie in ultimii 35 de ani", a declarat medicul primar radioterapeut Mircea Savu, la postul citat.Intr-o interventie la Digi24, medicul a spus ca din 5 aprilie nu vor mai putea trata peste jumatate dintre pacienti.La acest moment, in fiecare zi, la Institut sunt tratati 200 de pacienti pe zi. In mai putin de o luna, numarul celor care pot fi tratati va fi de cel mult 90 de pacienti. ...citeste mai departe despre " Zeci de medici de la Institutul de Oncologie protesteaza pentru pacienti: De 35 de ani nu ne-am mai confruntat cu asta " pe Ziare.com