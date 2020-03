Astfel, procurorii au pus in executare, luni dimineata, 73 de mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti si judetele Ilfov, Arges, Prahova, Teleorman si Ialomita.Dintre acestea, 18 sunt in baza unui ordin european de ancheta cu Franta, conform unui comunicat al DIICOT remis Ziare.com.Perchezitiile vizeaza activitatea unor grupuri infractionale specializate in comiterea de furturi din autocamioane "TIR aflate in mers", fapte savarsite atat in Romania, cat si pe teritoriul altor state membre ale UE.Potrivit sursei citate, prejudiciul se ridica la cateva milioane de euro, acesta urmand sa fie stabilit cu exactitate la finalul cercetarilor."In baza activitatilor de cooperare, la actiune participa si ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Investigatii Criminale din Politia Romana, reprezentanti ai Europol, precum si anchetatori francezi si olandezi. Suportul financiar si logistic a fost asigurat de Eurojust", se mai arata in comunicat.Vezi si Francezii i-au arestat pe piratii strazilor, romanii care au speriat EuropaA.D. ...citeste mai departe despre " Zeci de perchezitii la suspecti care furau din camioane in mers: Prejudiciu de milioane de euro " pe Ziare.com