Zeci de persoane s-au prezentat la spital in ultimele zile cu stari de rau din cauza gazelor inhalate in Piata Victoriei

Potrivit acestuia, doar in decursul zilei de miercuri s-au prezentat la spital 30 de oameni, iar luni si marti au ajuns alti 20.Oprita a mai spus ca niciuna dintre persoane nu a necesitat internarea, dar in cazul unora dintre ele continua investigatiile medicale. Simptomele cu care s-au prezentat la spital oamenii sunt stari de ameteala, dureri de cap, buze uscate si tuse, a mai declarat, miercuri seara, purtatorul de cuvant al Spitalului Floreasca."Coruptia Ucide" a anuntat marti ca Unitatea Speciala pentru Decontaminare-Cercetare C.B.R.N. (aparare chimica, biologica, radiologica si nucleara) a prelevat probe de pe asfaltul din Piata Victoriei, grupul publicand si fotografii cu cei de la Unitatea Speciala pentru Decontaminare."Dupa cum am spus in comunicatele anterioare, exista suspiciunea ca s-au folosit si altfel de gaze in afara de cele CS, permise de Legislatia Europeana, Conventia de la Geneva si ONU. Imbracati in celebrele costume de protectie HAZMAT, specialistii Protectiei Civile au facut masuratori in diferite puncte din zona afectata si au prelevate probe", mai afirma grupul.Grupul "Coruptia Ucide" i-a indemnat pe cei care au fost la protestul din 10 august sa mearga la spital daca au reactii adverse.Medicul Gabriel Diaconu spune ca efectele gazelor lacrimogene folosite de Jandarmerie pot fi resimtite si la doua-trei saptamani de la inhalare, iar printre simptome se numara tuse, arsuri, eczeme, inflamatia laringelui sau pneumonita.Potrivit medicului, simptomele cutanate (la nivelul pielii) sunt: eruptie a pielii in zona expusa (roseata/ eritem) care poate asocia papule (bule de lichid care se sparg): simptomele pot aparea la 12 ore dupa expunere sau in urmatoarele 7 zile; arsuri, de obicei usoare (grad I/II), apar din ziua a 3-a; mancarimi (prurit): poate aparea la 2 - 3 zile dupa expunere; eczema/ dermatita seboreica: de obicei apare in primele ore dupa expunere, pot trece 3 - 4 zile pana apare; eruptie generalizata xantomatoasa: poate aparea la 1 - 2 saptamani de la expunere.Simptomele respiratorii sunt: tuse: imediat si in urmatoarele 2 - 3 zile, obstructie laringeala