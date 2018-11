Zeci de romani sunt blocati de sambata seara pe Aeroportul Luton din Londra

Un avion trebuia sa plece sambata seara, dar cursa a fost anulata, iar a doua duminica. Avionul de duminica trebuia sa plece catre Cluj la ora 12:30, dar nu a decolat nici pana luni dimineata, informeaza Digi 24."Primul zbor anulat a fost cel de sambata seara de la ora 20:00. Al doilea, cel de duminica de la ora 12:30. Duminica dupa-amiaza a sosit o singura aeronava, si cred ca si-au dat seama ca nu incap pasagerii din doua aeronave si pana la urma n-a mai plecat nimeni. Acum se pare ca au sosit doua aeronave, ne dau bilete noi, dar nu e nimeni sa ne explice la ce ora vom pleca, e o incertitudine foarte mare", a declarat un pasager, la postul de televiziune citat.Un alt pasager a spus ca duminica pana la ora 16:00 nu au primit nicio informatie despre zbor si atunci li s-a transmis ba ca a intrat o pasare la motor, ba ca este ceata la Cluj Napoca."Au urmat ore de coada, timp in care nu s-au oferit bauturi sau mancare. Am fost informati rand pe rand ca zborul va pleca cel devreme maine dimineata, insa nu am primit alte bilete, ci doar ni s-a spus sa revenim in jurul orei 04:00 dimineata. Ni s-a oferit fie un voucher de 20 lire sau hotel, insa agentul, la ora 09:00 seara, nu stia daca si cand se va oferi hotel. El ne spune ca mai bine ar fi sa luam voucher-ul ca si asa expira la finele zilei.Ni s-a spus direct ca mai bine ar fi sa rezervam noi hotel (ziceau ca il deconteaza Wizz ulterior) si ca de transfer nu poate fi vorba, ca ei nu pot acoperi asta. Confuzia si lipsa de informatii a dus la asteptari lungi in aeroport, multa frustrare, majoritatea ajungand sa doarma pe jos. Nici la ora asta (2 dimineata) nu stim nimic despre viitorul zbor. Niciun reprezentant Wizz nu a fost prezent, doar personalul aeroportului", a povestit acesta.Duminica doua curse aeriene care urmau sa plece de pe Aeroportul din Cluj au fost anulate, una a fost redirectionata catre Constanta, iar alta a avut intarzieri din cauza cetii dense. De asemenea, luni dimineata, patru curse aeriene externe si interne au intarzieri, fiind afectate de ceata de pe aeroportul din Cluj, anunta Mediafax. ...citeste mai departe despre " Zeci de romani sunt blocati de sambata seara pe Aeroportul Luton din Londra " pe Ziare.com