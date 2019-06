Potrivit ISU Brasov, doua echipaje SMURD si doua ambulante SAJ acorda ingrijiri medicale unui numar de 17 persoane, intre care 10 copii si 7 adulti, care au simptome de toxiinfectie alimentara.Acestia fac parte dintr-un grup de 36 de persoane, cu varste cuprinse intre 2 si 60 de ani, aflati in excursie in zona Cheile Gradistei."S-au deplasat doua echipaje SMURD si patru SAJ. Este vorba de un grup de 36 persoane. Un numar de 17 persoane, intre care 10 copii si sapte adulti prezinta stari de ameteala, varsaturi, scaune diareice", a transmis ISU Brasov.La ora transmiterii acestei stiri, nu este cunoscut daca persoanele care acuza stari de rau au mancat la o pensiune din zona sau in alta parte. ...citeste mai departe despre " Zeci de turisti au facut toxiinfectie alimentara intr-o statiune din Brasov " pe Ziare.com