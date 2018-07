Zegrean: E trist ca Laura Kovesi isi termina astfel cariera. Iohannis trebuie sa se teama in continuare de suspendare

Potrivit acestuia, Directia Nationala Anticoruptie nu se va prabusi acum, insa, spune Zegrean, este trist ca Laura Codruta Kovesi isi incheie mandatul intr-un asemenea mod."Nu cred ca se va prabusi DNA prin plecarea Laurei Codruta Kovesi, institutia nu sta intr-un singur om. E trist ca isi termina astfel cariera, nu este ea vinovata de ceea ce se intampla.Daca asta s-a dorit, asta s-a avut. Asta le place politicienilor nostri, ei in loc sa conduca tara se lupta intre ei", a declarat Zegrean la Realitatea TV.Fostul presedinte CCR a mai spus ca, desi sunt voci care spun ca PSD nu va mai demara acum procedura de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis, seful statului trebuie sa se teama in continuare."Sunt voci care spun ca acum presedintele nu va mai fi suspendat. Dar presedintele trebuie sa se teama si de acum. Toata mutarea aceasta a fost pregatita din timp", a mai afirmat Zegrean.Purtatorul de cuvant al Administratiei Prezidentiale, Madalina Dobrovoschi, a anuntat, luni dimineata, ca presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de demitere a Laurei Codruta Kovesi din functia de sef al DNA.Purtatorul de cuvant a subliniat ca Romania "este si trebuie sa ramana un stat de drept", in care deciziile Curtii Constitutionale "trebuie respectate si aplicate nu numai de presedintele Romaniei, ci si de majoritatea politica".Facand trimitere la decizia CCR 358/2018, purtatorul de cuvant a anuntat: "In executarea deciziei, presedintele Romaniei a semnat astazi decretul de revocare a doamnei Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA".Citeste si:Suspendarea lui Iohannis se decide luni. Dragnea: E o optiune serioasaTariceanu pune umarul la suspendarea lui Iohannis, dar explica si de ce nu va fi in tara: Imi luasem deja bileteleIohannis s-a ales cu plangere penala pentru ca nu a revocat-o inca pe KovesiMotivare CCR: Presedintele trebuia sa o revoce pe Kovesi. Iohannis putea cere, doar pe motive de legalitate, reexaminarea cazului ...citeste mai departe despre " Zegrean: E trist ca Laura Kovesi isi termina astfel cariera. Iohannis trebuie sa se teama in continuare de suspendare " pe Ziare.com