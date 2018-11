Zi decisiva la Strasbourg: Parlamentul European voteaza rezolutia privind respectarea statului de drept in Romania. Cum s-a ajuns aici

Iar contextul intern nu este deloc unul linistit, dupa plecarea (prin demisie sau demitere, inca nu e clar) a ministrului Victor Negrescu de la portofoliul Afacerilor Europene.Votul in Parlamentul European, reunit in plen la Strasbourg, este asteptat dupa ora 13:00 (ora Romaniei - 12:00, ora Frantei).Mai mult, tot marti este asteptat si urmatorul raport MCV privind Romania, care, spun surse consultate de Ziare.com, nu va fi deloc bland cu autoritatile de la Bucuresti.Astfel, in textul rezolutiei, numita "joint resolution", ceea ce inseamna ca fiecare grup politic a avut recomandari, sunt mentionate avertismentele din raportul GRECO din aprilie 2018, cele ale Comisiei de la Venetia din martie si octombrie anul acesta, precum si faptul ca Romania este data in judecata la Curtea de Justitie a UE pentru ca nu a transpus Directiva in ce priveste spalarea banilor.Cateva capitole vizeaza si presa din Romania, atragandu-se atentia ca in raportul Reporteri fara Frontiere se vorbeste de presiunile uriase asupra mass-media, incercandu-se jubjugarea sa in scopul de a fi folosita drept unealta de manipulare.Si protestele sunt mentionate, dar mai ales incercarile de a le reprima, in enumerare regasindu-se si actiunile violente ale jandarmilor din 10 august.Ultimele capitole sunt despre coruptie, amintindu-se si despre inlaturarea Laurei Codruta Kovesi de la DNA si cererea de revocare a lui Augustin Lazar."Coruptia ramane o provocare la nivelul UE, natura si scopul difera de la un stat membru la altul, insa asta afecteaza Uniunea in ansamblul ei, ii afecteaza economia, dezvoltarea, societatea, submineaza democratia si afecteaza statul de drept.Procurorul sef al DNA a fost inlaturat din functie pe 9 iulie 2018 in ciuda opiniei CSM, cu ajutorul unei decizii a Curtii Constitutionale care a limitat puterile presedintelui. Comisia de la Venetia a punctat ca este important sa fie intarita independenta procurorilor, sa fie mentinut si crescut rolul unor institutii, precum cea prezidentiala sau CSM, care sa echilibreze influenta Ministerului Justitiei.Guvernul Romaniei a adoptat insa o ordonanta de urgenta pe 15 octombrie 2018. Pana acu ...citeste mai departe despre " Zi decisiva la Strasbourg: Parlamentul European voteaza rezolutia privind respectarea statului de drept in Romania. Cum s-a ajuns aici " pe Ziare.com