Zi plina la CCR: Codul de Procedura Penala, doua dintre Legile Justitiei, Fondul Suveran si casatoriile gay

In plus, CCR va lua in discutie obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciara, formulata de Inalta Curte de Casatie si Justitie.Tot azi la CCR se discuta ultima sesizare formulata de PNL si USR asupra Legii 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor.Pe de alta parte, judecatorii CCR vor relua miercuri dezbaterile amanate pe 5 iulie pe marginea sesizarii referitoare la nerecunoasterea casatoriilor dintre persoanele de acelasi sex, dupa decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene in cazul Coman-Hamilton.In plus, CCR discuta si sesizarile PNL, USR, PMP si a presedintelui Klaus Iohannis la Legea de infiintare a Fondului Suveran de Dezvoltare de Investitii. Seful statului a sustinut ca o astfel de decizie trebuie luata printr-un act al administratiei centrale, nu printr-o lege adoptata de Parlament.Sedinta de azi se anunta asadar una plina, dupa ce si ieri CCR a avut agenda incarcata. Iata deciziile luate marti:Legea privind statutul alesilor locali este neconstitutionalaLegile Justitiei: CCR a respins sesizarea PNL si USR pe organizarea CSMSedintele acestea cu miza uriasa au loc in contextul unui scandal care il vizeaza pe unul dintre judecatorii CCR, Petre Lazaroiu, al carui mandat a expirat si pentru care se cere insistent revocarea.Citeste amanunte:Cazul domnului Lazaroiu: Gardienii Constitutiei incalca Constitutia. CCR e acuzata ca face "abuz de drept"Valer Dorneanu califica drept amuzante criticile care i se aduc judecatorului CCR Lazaroiu, al carui mandat e depasitJudecatorul Lazaroiu a facut, fara sa vrea, o declaratie - autodenunt pe scurgeri de informatii?Noua lege de functionare a CCR a intrat in vigoare. Mandatul lui Petre Lazaroiu nu mai poate continua