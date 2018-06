Zile decisive pentru Merkel, Europa si romani

Americanii s-au alaturat principalelor puteri europene, intre care Franta si Germania, avetizand oficial regimul Dragnea, printr-un apel public, sa renunte la schimbari care, prin modificarea Codului penal si al Codului de procedura penala, "sa slabeasca statul de drept sau capacitatea Romaniei de a lupta impotriva infractionalitatii si coruptiei".Comunicatul nu se rezuma, ca alte luari de pozitie, din trecut, la a elogia, diplomatic, lupta anticoruptie si a manifesta ingrijorare fata de posibila ei slabire. Deloc intamplator, in discutie si-a facut loc in plus, mai nou, si infractionalitatea insasi. E vorba de o infractionalitate pe care schimbarile preconizate de principalele partide guvernamentale, PSD, ALDE si UDMR ar intari-o considerabil, slabind, simultan, decisiv, capacitatea elucidarii si pedepsirii de crime si delicte dintre cele mai grave, precum asasinatele, violurile, ori traficul de oameni si droguri.Pentru ca sa nu pluteasca nicio indoiala asupra sensului apelului lansat de partenerii occidentali, semnatarii comunicatului evidentiaza, pe de o parte, regretabilele repercusiuni internationale ale eventualei transpuneri a schimbarilor preconizate de regimul Dragnea. Iar pe de alta, trimite la verdictele CSM si ale magistratilor romani. Or, slujitorii justitiei romanesti neinregimentati au respins clar si categoric, in covarsitoarea lor majoritate, schimbarile legislative promovate de regim in numele combaterii inexistentului "stat paralel", in fapt intru izbavirea de condamnari si puscarie a liderului PSD si a aliatilor lui cleptocratici.Nimic, deci, nu poate fi mai clar decat acest avertisment occidental. Dar vor tine seama Dragnea, Tariceanu si Kelemen Hunor de acest comunicat? Sau vor prefera alternativa mutarii Romaniei din actualele ei aliante in zona de influenta a Rusiei lui Putin?Dat fiind monumentalul egoism si dispretul, nu mai putin enorm, fata de propriul popor pe care-l afiseaza, de ani buni, cei trei, presupunerea ca ar putea subit vira spre o reconsiderare si respectare a vaditelor interese ale Romaniei nu pare mai mult decat o pioasa iluzie. Nu mai putin amagitoare ar fi si supozitia ca sunt sensibili la ingrijorarile occidentale, cand, de fapt, pe Dragnea, seful de facto al statului, nu-l intereseaza decat sa-si absolutizeze puterea, s ...citeste mai departe despre " Zile decisive pentru Merkel, Europa si romani " pe Ziare.com