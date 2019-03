Ziua audierilor in dosarul lui Liviu Dragnea. Procesul se apropie cu pasi repezi de final

Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a decis ca, luni, sa se administreze toate probele din faza de apel: reaudierea a 3 inculpati si a 5 martori. Practic, dosarul in care Liviu Dragnea contesta condamnarea la 3 ani si 6 luni de inchisoare ar putea dura doar cateva termene.Ziare.com va transmite in format LIVETEXT cele mai importante informatii despre audierile din acest proces.08:49 - In acelasi timp, astazi, in fata ICCJ, va avea loc un protest "de sustinere a Laurei Codruta Kovesi si a Justitiei Independente".Manifestatia, intitulata "In Democratie, hotii merg la puscarie", este notificata legal Jandarmeriei, potrivit paginii de Facebook a evenimentului. Pana acum, aproape 200 de persoane si-au anuntat intentia de a participa la protest.Dragnea, la spitalLiviu Dragnea este internat in spital si cel mai probabil nu vine astazi la Inalta Curte. Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca medicii urmeaza sa decida, luni, daca il vor opera pe liderul PSD."El ar dori sa nu se ajunga la operatie. Este o dubla hernie si are si o problema la gat. E o chestiune cervicala. Urmeaza ca maine sa primim un raspuns exact. In orice caz, va trebui sa stea la pat in urmatoarele cateva zile obligatoriu", a spus Codrin Stefanescu.Martorul cheiePrintre martorii citati astazi este si fosta sefa a Resurselor Umane in cadrul DGASPC Teleorman, Jenica Dumitru. Femeia a dat si in faza de fond una dintre declaratiile cheie, care au cantarit in condamnarea liderului PSD.Jenica Dumitru a explicat ca s-a plans de situatia celor doua secretare PSD sefei sale, Floarea Alesu."Mi-a spus ca sa-mi vad de treaba mea si ca domnul presedinte al CJ Teleorman, Liviu Dragnea, stie de acest lucru. Situatia celor doua o mai discutam in fiecare an, cand faceam organigrama, iar Florea Alesu imi spunea aceleasi lucru, ca nu este treaba mea!", a rememorat Jenica.Citeste detalii aici: Legea tacerii in Teleormanul lui Dragnea: "Stati in banca voastra!"; "Sa nu spuneti nimic!" ...citeste mai departe despre " Ziua audierilor in dosarul lui Liviu Dragnea. Procesul se apropie cu pasi repezi de final " pe Ziare.com