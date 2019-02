Kovesi a fost la Parchet si si-a recuzat anchetatorii: Nu am comis niciodata, dar niciodata fapte penale!

Kovesi a respins acuzatiile aduse de procurorul de caz Adina Florea, adjunctul sefului Sectiei de Investigare a Infractiunilor de Justitie (SIIJ) . Este vorba de luare de mita, abuz in serviciu si marturie mincinoasa. Adina Florea a fost propusa de Tudorel Toader de trei ori la sefia DNA.Cazul are legatura cu modul in care in 2009 a fost adus in tara, din Indonezia, Nicolae Popa, condamnat in dosarul prabusirii FNI, si a fost deschis in urma unui denunt facut de fostul deputat PSD Sebastian Ghita.Citeste si: Toader o propune a treia oara pe Adina Florea la DNA: Iohannis sa reconsidere "refuzul bazat pe motive inexistente""Nu am comis niciodata fapte penale", a sustinut Kovesi, la iesirea de la Parchetul General.Fosta sefa a DNA a anuntat ca cele doua cereri de recuzare sunt facute in cazul Adinei Florea si a sefului ei, Gheorghe Stan.Este vorba de ancheta deschisa brusc de Adina Florea in contextul in care Laura Codruta Kovesi urmeaza sa fie audiata in Parlamentul European pentru ocuparea postului de sef al Parchetului European.Fosta sefa a DNA a declarat ca va merge in continuare in procedura privind ocuparea acestei functii: "Ma voi prezenta la audieri in 26 februarie, in Parlamentul European"Tot astazi, in acelasi caz, Adina Florea l-a audiat ca martor pe fostul premier al Romaniei, Victor Ponta Ziare.com a transmis in format LIVE cum au decurs audierile in acest caz:13:45 - La iesirea de la audierile de la Parchetul General, Codruta Kovesi a declarat ca i s-a adus la cunostinta calitatea de suspect pentru acuzatiile de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. Fosta sefa DNA i-a recuzat pe procurorul de caz, Adina Florea, si pe seful acesteia, Gheorghe Stan:"Am cerut recuzarea procurorului de caz si a procurorului sef de sectie. Dupa ce am depus recuzarea, doamna procuror a spus sa astept rezultatele cererilor de recuzare pe care le-am depus".Potrivit fostei sefe DNA, motivele recuzarii sunt cele prevazute in Codul de Procedura Penala: "afectarea impartialitatii". "Nu s-a luat nicio masura preventiva in acest caz", a precizat Kovesi."Este afectata candidatura mea la Parchetul European. Ma voi prezenta la audieri in 26 februarie in Parlamentul European", a adaugat Kovesi."Nu am com ...citeste mai departe despre " Kovesi a fost la Parchet si si-a recuzat anchetatorii: Nu am comis niciodata, dar niciodata fapte penale! " pe Ziare.com