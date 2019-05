Ziua in care CCR l-ar putea scapa pe Dragnea de sentinta de 3 ani si 6 luni de inchisoare

Concret, CCR urmeaza sa se pronuntare asupra conflictului dintre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de coruptie, sesizare facuta de Florin Iordache. Decizia CCR a fost amanata de 3 ori.Asadar, daca CCR constata existenta unui conflict juridic de natura constitutionala, la Inalta Curte s-ar repeta situatia din cazul completurilor de 5 judecatori. O parte din sentinte vor fi anulate, cazurile vor fi rejudecate, iar Inalta Curte ar trebui sa formeze astfel de completuri.Iata cum a fost inventata povestea completurilor specializate pentru a-l salva pe Liviu Dragnea de condamnareEra competent Iordache sa faca sesizarea?Tot astazi, CCR trebuie sa se pronunte si pe o solicitare facuta de PNL, privind competenta lui Florin Iordache de a sesiza CCR, in locul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.Curtea trebuie sa precizeze daca presedintele Camerei Deputatilor isi poate delega atributia de sesizare a CCR catre unul dintre vicepresedinti.Solicitarea liberalilor: PNL a cerut CCR sa suspende judecarea cererii lui Florin Iordache pe completurile specializateExceptia, ridicata de avocatii lui DragneaIn cazul completurilor specializate, este vorba chiar de exceptia ridicata de avocatii lui Liviu Dragnea in procesul Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman (Dosarul "Bombonica"), in fata Completului de 5 judecatori.Practic, seful PSD cere, prin avocatii sai, sa se constate ca primul complet care l-a judecat, cel de fond, nu a fost legal constituit si judecata sa se reia de la zero.Citeste si: Doar in Austria exista completuri specializate in coruptie la Curtea Suprema. In restul statelor UE, nu!Argumentele lui Iordache si TarceaLa sedinta CCR din 10 aprilie, vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache a afirmat ca Inalta Curte de Casatie si Justitie a refuzat sa constituie completuri specializate, asa cum prevedea Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.Citeste mai multe detalii despre argumentele cu c ...citeste mai departe despre " Ziua in care CCR l-ar putea scapa pe Dragnea de sentinta de 3 ani si 6 luni de inchisoare " pe Ziare.com