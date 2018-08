La Oradea este organizat un protest incepand cu ora 19:00, in Piata Unirii.Si la Cluj Napoca vor iesi oamenii in strada. Acestia se vor strange de la ora 19:00 in Piata Unirii.Tot de la ora 19:00 sibienii se vor aduna in Piata Mare.La Timisoara se striga adunarea de la ora 19:00, in Piata Operei.Aceeasi ora este valabila si pentru protestul din Iasi, iar punctul de intalnire este Piata Unirii.Brasovenii sunt asteptati de la ora 19:00 in Piata Sfatului.Aradenii se vor aduna de la ora 19:00 in fata Primariei.La ora 18:00, in Piata Tricolorului va incepe protestul din Bacau.Iata unde se va mai protesta:Bistrita - 19:00 - Piata Petru Rares.Craiova - 18:00 - Piata Mihai ViteazulConstanta - 19:00 - PrefecturaDej - 18:00 - Parcul MicGalati - 18:00 - PrefecturaSi romanii ramasi in afara tarii vor protesta la:Viena - ora 17:00, Prinz-Eugen-Strabe 60Bruxelles - ora 19:00, Ambasada RomanieiZurich - ora 20:00, Ambasada RomanieiRoma - ora 16:00, Palazzo MontecitorioAmsterdam - ora 18:00, Dam SquareCastellon - ora 18:00, ConsulatMadrid - ora 18:00, Ambasada RomanieiGoteborg - ora 18:30, Lekplatsen Plikta.Citeste si: In pragul marelui miting, Dragnea insulta iar protestatarii. Mesajul diasporei: Noi am venit, acum plecati voi! (Foto si Video).Desi marele protest este anuntat pentru vineri, in fata Guvernului inca de joi dimineata s-au strans cativa protestatari si au instalat si un cort.Citeste si:Tudor Chirila a lansat o piesa special pentru protestul diasporei: Nu cred ca sunt versuri care sa exprime mai limpede suferinta celor care devin imigranti (Video) Mesajul Jandarmeriei inainte de protestul diasporei: Nu vom accepta niciun fel de actiuni violente ...citeste mai departe despre " Ziua marelui protest: Romanii care nu ajung in Piata Victoriei anunta manifestatii in zeci de orase din tara si Europa " pe Ziare.com