Ziua Marinei: Programul complet al manifestarilor in perioada 6-15 august

La evenimente vor participa mii de marinari militari, zeci de nave si numeroase aparate militare de zbor.Manifestarile dedicate Zilei Marinei Romane au inceput duminica, 5 august, la Galati, cel mai mare port fluvial si maritim al Romaniei, iar evenimentele organizate de Fortele Navale Romane vor continua la Constanta, Mangalia, Tulcea, Braila, Bucuresti si Cernavoda pana miercuri, 15 august, cand este programat, la Constanta, cel mai mare spectacol naval.Programul completLuni, 6 augustZiua Invatamantului de Marina va fi marcata luni, incepand cu ora 18:00, pe faleza din Constanta, unde reprezentantii institutiilor de invatamant militar de marina vor prezenta ofertele educationale ale Academiei Navale "Mircea cel Batran", Scolii Militare de Maistri Militari a Fortelor Navale "Amiral Ion Murgescu", Scolii de Aplicatie a Fortelor Navale "Viceamiral Constantin Balescu" si, in premiera, pe cele ale Colegiului National Militar "Alexandru Ioan Cuza".Publicul prezent se va putea bucura, timp de doua ceasuri, si de muzica marinarilor militari.Marti, 7 augustScafandrii militari vor fi prezenti marti, de Ziua Resurselor Marii, intre orele 10:00 si 18:00, in Portul Tomis din Constanta, unde vor organiza un atelier de scufundari pentru 60 de participanti, selectati in urma concursului organizat, in perioada 3 - 5 august, pe pagina oficiala de Facebook a Fortelor Navale Romane.Seara, in intervalul orar 18:00 - 20:00, reprezentantii Directiei Hidrografice Maritime si cei ai Centrului de Scafandri vor prezenta publicului de pe faleza din Constanta tehnica, armament si echipamente din dotare.Miercuri, 8 augustNavele Flotilei Fluviale vor fi acostate miercuri in portul din Cernavoda, unde vor putea fi vizitate de catre populatia civila, incepand cu ora 16:00, cu prilejul Zilei Portilor Deschise, iar Muzica Militara a Fortelor Navale va sustine un concert in Piata Centrala a orasului in intervalul orar 17:00 - 19:00.Joi-vineri, 9-10 augustTurneul formatiei muzicale a Fortelor Navale va continua joi, intre 17:00 si 19:00, la Tulcea, in Piata Mircea cel Batran (Piata Tricolorului), iar vineri, orele 18:00 - 20:00, in statiunea Mamaia, pe itinerariul Piateta Perla - Club Melody.Sambata, 11 augustSambata este Ziua Portilor Deschis