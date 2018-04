Ziua pledoariilor finale in Dosarul Angajarilor fictive. Dragnea e in Israel si probabil va lipsi

Sedinta de judecata este programata sa inceapa de la ora 13:00. Liviu Dragnea ar putea lipsi astazi de la Inalta Curte, deoarece, potrivit unor surse politice, el s-ar duce intr-o vizita oficiala in Israel.Oficial, liderul PSD nu a anuntat acest lucru. In schimb, a fost confirmata vizita premierului Viorica Dancila, care a aratat ca se duce in Israel la invitatia omologului sau, Benjamin Netanyahu.Citeste si: Dragnea, Dancila si Melescanu se duc azi in Israel. Vizita, tinuta la secret pana in ultimul momentInedit: Confruntat cu fosta subordonataIn 21 martie, Dragnea a fost audiat la Inalta Curte unde a sustinut ca este nevinovat, ca a fost trimis in judecata fara nicio proba, ci doar in baza unor "barfe spuse la un sprit" si ca a ramas "tinta DNA".De asemenea, liderul PSD a fost confruntat cu fosta directoare a DGASPC Teleorman, Floarea Alesu, in conditiile in care ei au dat declaratii contradictorii in instanta. Audierile si confruntarea au durat aproape sapte ore.Citeste si: Sapte ore de audieri in procesul Dragnea - angajari fictive: Rasturnari de situatie, confruntare in premiera si o declaratie de final: M-am saturat eu de mine!Care sunt acuzatiileLiviu Dragnea (54 de ani) este acuzat ca, in calitate de presedinte al CJ Teleorman (2000-2012), respectiv de presedinte al PSD Teleorman, i-ar fi determinat pe sefii DGASPC Teleorman sa le angajeze fictiv si sa le mentina in functii pe doua membre PSD: Adriana Botorogeanu (48 de ani) si Anisia-Niculina Stoica (43 de ani).Pentru ca pesedistele nu au dat in toti anii in care au fost angajatele Directiei nicio zi pe la birou, desi aveau contract de munca in regula, statul a fost prejudiciat cu 108.612 de lei, reprezentand drepturi salariale incasate necuvenit, arata procurorii.In acest dosar, fosta sotie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, la data comiterii faptei coordonator al Complexului de servicii destinate copilului si familiei si sef serviciu Secretariat din cadrul DGASPC Teleorman, este acuzata de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu. De asemenea, au fost trimisi in judecata mai multi angajati de la DGASPC Teleorman. ...citeste mai departe despre " Ziua pledoariilor finale in Dosarul Angajarilor fictive. Dragnea e in Israel si probabil va lipsi " pe Ziare.com