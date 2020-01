Ziua Unirii: Programul evenimentor din Capitala

* Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, va oficia joi, incepand cu ora 10:30, o slujba de Te Deum dedicata implinirii a 161 de ani de la Unirea Principatelor.De asemenea, la Sfanta Liturghie, oficiata de la ora 9:00 in Catedrala Patriarhala, vor fi pomeniti domnitorul Alexandru Ioan Cuza, mitropolitii Nifon al Tarii Romanesti si Sofronie Miclescu al Moldovei, precum si ceilalti fauritori ai Unirii Principatelor Romane.Depunerea unor coroane de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza (ora 10:45) va fi urmata de sesiunea de comunicari stiintifice "Unirea Principatelor Romane: realizare, recunoastere si beneficii", organizata de Academia Romana in colaborare cu Patriarhia Romana, in Aula Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei.La eveniment, programat de la ora 11:00, si-au anuntat participarea patriarhul Daniel, membru de onoare al Academiei Romane, care va rosti un cuvant de deschidere, presedintele Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop, moderatorul manifestarii, academicienii Razvan Theodorescu si Victor Spinei, vicepresedinti ai Academiei, si acad. Eugen Simion, presedintele Sectiei de filologie si literatura al acestui for.* Cu prilejul celebrarii a 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane, Muzeul National de Istorie a Romaniei va vernisa, joi, in sala Lapidarium, micro-expozitia "Mici insemne ale unor mari nazuinte. Simboluri ale Unirii Principatelor in filatelie si numismatica".Prin aceasta actiune, inscrisa in cadrul seriei de evenimente "Exponatul lunii", MNIR va aduce astfel in atentia publicului cateva piese din patrimoniul Colectiei Filatelice a Romaniei, respectiv al colectiei Cabinetului Numismatic al institutiei muzeale: o scrisoare francata cu marca postala din emisiunea "Principatele Unite", cu valoarea nominala de 30 parale, circulata intre Bucuresti si Braila, 25-27 iunie 1862; un timbru postal cu efigia Domnitorului Alexandru Ioan Cuza in oval, cu valoarea nominala de 5 parale si emis in anul 1865; doua probe ale monedei de 5 sutimi din anul 1864 cu efigia Domnitorului Alexandru Ioan Cuza in profil spre dreapta pe avers si inscriptia "PRINCIPATELE UNITE" alaturi de valoarea nominala si milesimul pe revers. Marca postala si moneda reprezentand efigia lui Cuza sunt etalate si pentru a marca implinirea a 200 de ani d ...citeste mai departe despre " Ziua Unirii: Programul evenimentor din Capitala " pe Ziare.com