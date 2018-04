Zuckerberg: Facebook trebuia sa faca mai mult pentru a preveni utilizarea nepermisa a datelor

"Nu am avut o viziune destul de larga a responsabilitatii noastre si asta a fost o mare greseala", a declarat seful Facebook, intr-o marturie scrisa depusa luni inaintea audierii sale in Comisia de Comert si Energie din Camera Reprezentatilor din Congresul SUA, potrivit Reuters."A fost greseala mea si imi pare rau. Am fondat Facebook, conduc (compania), si sunt responsabil pentru ceea ce se intampla acolo", a adaugat Zuckerberg, care urmeaza sa fie audiat in doua comisii din Congresul american."Este acum clar ca nu am facut suficient pentru a impiedica folosirea acestor unelte pentru a face rau...", se mai arata in marturia scrisa a sefului Facebook.In cazul in care explicatiile lui Zuckerberg privind scandalul Cambridge Analytica nu sunt satisfacatoare, Congresul ar putea adopta o noua legislatie care sa reglementeze mai strict activitatea Facebook.Larry Kudlow, consilier economic al presedintelui Donald Trump , a refuzat sa comenteze daca, dupa parerea sa, Administratia SUA ar trebui sa impuna noi reglementari privind Facebook.Datele a 87 de milioane de utilizatori Facebook, majoritatea din Statele Unite, probabil au fost accesate ilegal de compania de consultanta britanica Cambridge Analytica, a anuntat recent firma de socializare online.Cambridge Analytica a utilizat date sustrase in 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegatorilor americani si a le trimite reclame politice personalizate.Pe acelasi subiect:Scandalul Cambridge Analytica: De la "Eu cu cine votez?" la "Eu stiu cu cine votezi si-ti voi schimba votul!"Scandalul Cambridge Analytica: Zuckerberg spune ca Facebook are nevoie de cativa ani pentru a rezolva problemeleScandalul Cambridge Analytica: Playboy si-a sters mai multe pagini oficiale de FacebookMozilla isi ajuta utilizatorii sa nu mai fie urmariti de FacebookScandalul Cambridge Analytica mai trece o granita: O companie din Canada, complice la furtul de date ...citeste mai departe despre " Zuckerberg: Facebook trebuia sa faca mai mult pentru a preveni utilizarea nepermisa a datelor " pe Ziare.com